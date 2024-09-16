لحظة انفجار مصنع في تركيا (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة لحظة انفجار مصنع في محافظة سكاريا شمالي تركيا، مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 30.

ويُظهر المقطع كرة اللهب الناتجة عن الانفجار، وتطاير الحطام حول مكان المصنع.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الانفجار وقع، أمس الأحد، في مصنع للمعكرونة، ولم يُعرف سببه على الفور.

وقالت إن من بين المصابين 6 في حالة حرجة، مضيفة أن 16 غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وبدأت السلطات تحقيقًا لمعرفة أسباب الانفجار، الذي حدث في الصوامع الملحقة بالمصنع.