“مجهولة الهوية ومن دون رأس”.. مشاهد مؤلمة لطفلة شهيدة جراء قصف إسرائيلي (فيديو)

وثق المصور الفلسطيني حسن أبو عمر، اليوم الاثنين، مشاهد مؤلمة لانتشال ضحايا القصف الإسرائيلي على المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد جثة طفلة مقطوعة الرأس ملقاة على الأرض، قبل أن ينتشلها فتى فلسطيني ويغطيها ويتجه بها إلى المستشفى.

ويجيب حاملها على مَن يريد أن يتعرف على الطفلة الشهيدة قائلًا “مجهولة الهوية ومقطوعة الرأس”.

“مجهولة الهوية ومن دون رأس”.. مشاهد مؤلمة لطفلة شهـ.ـيدة في قصف إسرائيلي على مخيم الصمود في مواصي خان يونس بقطاع غزة#الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/IMoyXJ86Sx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2024

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، أن الاحتلال قصف مخبزًا في مخيم الصمود للنازحين بمنطقة المواصي، وقال إنه نقل 5 شهداء وجرحى إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

والشهداء مجهولو الهوية هم حالة متكررة في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع، إذ يقصف الاحتلال بغارات عنيفة مما يؤدي في كثير من الأحيان لتحوّل الأحياء إلى جثث مقطعة الأشلاء، لا يستطيع ذووها التعرف عليها.

ووثق ناشطون في غزة دفن العديد من الشهداء المجهولي الهوية في الشوارع والطرقات العامة والجانبية للأحياء.