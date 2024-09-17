“أكبر اختراق استخباري”.. إصابة مئات من عناصر حزب الله بانفجار أجهزة اتصال في لبنان

أصيب مئات من أعضاء حزب الله اللبناني بجروح اليوم الثلاثاء جراء انفجار متزامن لأجهزة اتصال يحملونها في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن التفجيرات التي أصابت أجهزة الاتصال تمت بواسطة تقنية عالية.

وأفاد مصدر من حزب الله بأن الإصابات جرت في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، مضيفًا أن “المستشفيات تطلب دمًا” إثر ذلك.

وأكد مصدر آخر مقرب من حزب الله لوكالة الأنباء الفرنسية أن الحادث “يعد خرقًا إسرائيليًّا”.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب الله أن تفجير أجهزة الاتصال يمثل أكبر اختراق استخباري حتى الآن.

وعلى إثر هذا الحادث، دعت وزارة الصحة اللبنانية العاملين في القطاع الصحي إلى التوجه إلى أماكن عملهم لتلبية احتياجات الطوارئ الصحية، ونصحتهم بالابتعاد عن استخدام الأجهزة اللاسلكية.