اعتقال الأمين العام لعشائر القدس وزوجة قيادي بالجبهة الشعبية وسط تصعيد إسرائيلي في الضفة (فيديو)

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة والقدس، تخللتها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

اعتقال الشيخ علقم

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عبد الله علقم الأمين العام لعشائر القدس وفلسطين ورئيس الحملة الشعبية لنصرة القدس بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته في مخيم شعفاط.

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت عن الشيخ علقم في فبراير/شباط من العام الماضي بعد انتهاء محكوميته البالغة 40 شهرا قضى منها 28 شهرا بعد تخفيض ثلث المدة.

واتهمت السلطات علقم حينها بعدة تهم منها وقوفه خلف الفعاليات المناصرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وللأسرى والمبعدين.

اعتقال 3 فلسطينيات بينهم عبلة سعدات

واعتقل جيش الاحتلال 3 فلسطينيات خلال اقتحامه محافظة رام الله والبيرة بينهم عبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات المعتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2002.

وقالت ابنة سعدات في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إن قوة عسكرية تزيد على 20 جنديا اقتحمت منزل العائلة، واعتقلت والدتها. وأضافت أن الجيش فتّش المنزل وصوّر مقتنيات البيت بما فيها أعلام فلسطين.

ابنة الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعادات تتحدث عن تفاصيل اعتقال الاحتلال لوالدتها عبلة سعدات من منزلها في مدينة البيرة فجر اليومhttps://t.co/GlVQqabQ0n#الاسير_مش_رقم pic.twitter.com/5zNvFwIadx — الأسير مش رقم (@Freethemall6) September 17, 2024

“جريمة صهيونية جديدة”

وقالت الجبهة الشعبية في بيان إن اعتقال الاحتلال المناضلة عبلة سعدات “يُشكّل جريمةً صهيونيةً جديدة، ويأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف قادة الحركة الوطنية والنسوية وعوائلهم، في محاولةٍ يائسة لثنيهم عن مواصلة نضالهم”.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة بيرزيت، دعاء القاضي، من منزلها في المدينة، والسيدة تحرير بدران جابر بعد مداهمة منزلها في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

“الحر حلمه بالعلالي"

اعتقال الطالبة دعاء القاضي في كلية الإعلام من منزلها في مدينة البيرة الحرية لدعاء وكل الأسيرات والأسرى pic.twitter.com/Z2vp7rpXbV — fairouz salameh (@fairouz_salameh) September 17, 2024

تصعيد في الضفة والقدس

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت 3 شبان واستولت على مركبتهم.

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشابين أسامة خليل عمارنة، وسامر محمود مشارقة، من منزلي ذويهما.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت 3 شبان، كما داهمت منزلًا لعائلة صوفان في بلدة مادما جنوبي المدينة، واعتقلت الشاب سليمان صوفان.

وأخذت قوات الاحتلال قياسات منزل الأسير إبراهيم منصور منفذ عملية قتل السجان “الإسرائيلي”، تمهيدًا لهدمه في بلدة بدو شمال غرب القدس.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أسفر إجمالا عن مقتل 705 فلسطينيين بينهم 159 طفلا، وجرح نحو 5 آلاف و700، واعتقال نحو 10700.