الأردن يتسلم جثمان ماهر الجازي منفذ عملية معبر اللنبي (شاهد)

تسلم الأردن اليوم الثلاثاء، جثمان مواطنه ماهر الجازي، منفذ عملية معبر اللنبي التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأفادت وزارة الخارجية الأردنية بتسلم جثمان ماهر الجازي وقالت إنها تواصل جهود الإفراج عن مواطنين آخرين محتجزين لدى إسرائيل عقب الحادثة.

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنه جرى استلام جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليتم دفنه في المملكة بعد تسليمه لذويه.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة… pic.twitter.com/vnOXc4Cmpo — Jordan News Agency (@Petranews) September 17, 2024

تسلم جثمان ماهر الجازي

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن وزارة الخارجية، أنه جرى تسلم جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليدفنه ذووه في المملكة.

وقالت الوزارة إنها “بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين (معبر اللنبي) الذي تسيطر عليه إسرائيل في 8 سبتمبر الجاري”.

إغلاق المعبر بالاتجاهين

وفي 8 سبتمبر الجاري، قُتل 3 إسرائيليين جراء إطلاق نار في معبر اللنبي، إضافة إلى منفذ العملية ماهر الجازي، وهو مواطن من محافظة معان بجنوب المملكة الأردنية كان يعمل سائق شاحنة.

وعقب ذلك، أغلق المعبر الحدودي بين الجانبين بالاتجاهين، ثم فُتح أمام حركة السفر من دون الشحن قبل نحو أسبوع.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين).

مقتل إسرائيليين

وقُتل 3 إسرائيليين جراء إطلاق نار وقع يوم الأحد 8 سبتمبر، عقب إصابتهم بجروح خطرة إثر عملية إطلاق النار، عند معبر الملك حسين الرابط بين إسرائيل والأردن.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية مقتل 3 أشخاص أصيبوا بعدما أطلق سائق شاحنة أردني النار على العاملين عند نقطة التفتيش أثناء إجراء الفحص الروتيني قبل دخوله إلى الجانب الإسرائيلي.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أعلن فيه مقتل منفذ العملية، مشيرا إلى أنه “قدم من الأردن على متن شاحنة وقام بإطلاق النار على القوات التي تحرس المعبر”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن قوات الاحتلال تمكنت من “تحييد” المهاجم، في إشارة إلى استشهاده، “في حين يتم إجراء مسح للمنطقة للتأكد من عدم وجود مهاجمين آخرين”.