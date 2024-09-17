حزب الله يحمّل إسرائيل مسؤولية انفجارات “البيجر” ويتوعد بالقصاص

أدانت الحكومة اللبنانية ما سمّته “العدوان الإسرائيلي الإجرامي” الذي حدث اليوم الثلاثاء، وقالت إنه “يشكل خرقًا خطيرًا للسيادة اللبنانية”.

وقُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص بينهم طفلة، وأصيب 2750 آخرون بينهم 200 في حالة خطرة، جراء انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال “بيجر” يحملها أعضاء في حزب الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوبي لبنان.

وكشفت الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أجرى اتصالات مع قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية “بشأن انفجار أجهزة بيجر وسقوط عشرات الشهداء والجرحى”.

وأوضحت أن الحكومة باشرت “إجراء اتصالات مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا الإجرام المتمادي”.

وأعلن مجلس الوزراء أنه قرر إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة ما يحصل.

من جهته، حمّل حزب الله اللبناني إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي الذي طال المدنيين وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير”.

وقال الحزب في بيان إن اتهام إسرائيل جاء “بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم”.

وتوعد الحزب إسرائيل بما سمّاه “القصاص العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب”.

ولم تعلق إسرائيل رسميًّا على الحادث، وسط تقارير تتحدث عن اجتماعات أمنية طارئة يجريها رئيس الوزراء بنيامين نتياهو لمناقشة الأوضاع على الحدود مع لبنان.