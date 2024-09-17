أول تعليق من حزب الله بعد انفجار أجهزة “بيجر” في يد أعضائه

قال حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن انفجار أجهزة تلقي الرسائل، المعروفة باسم (بيجر) حدث حوالي الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت لبنان (الواحدة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش).

وأضاف حزب الله في بيان أن الأجهزة انفجرت لدى عدد من العاملين في وحدات الحزب ومؤسساته ‏المختلفة، واصفًا الانفجارات بأنها “غامضة الأسباب حتى الآن”.

وأفاد البيان بمقتل طفلة واثنين من أعضاء الحزب، وإصابة عدد كبير -لم يحدده- بجروح مختلفة جراء الانفجارات.

وأكد البيان أن الأجهزة المختصة في حزب الله تقوم حاليًّا بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنيًّا وعلميًّا، لمعرفة الأسباب ‏التي أدت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، ‏وكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى ‌‏والمصابين في عدد من المستشفيات بمختلف المناطق اللبنانية.‏

وكالة الأنباء اللبنانية: عشرات الإصابات جراء تفجير أجهزة "بيجر" للاتصال بواسطة تقنية عالية في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى بالبلاد 🔴 وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الصحة اللبناني: مئات الجرحى في مناطق مختلفة في #لبنان جراء انفجار أجهزة اتصال pic.twitter.com/YQWV8uK0za — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 17, 2024

ودعا البيان إلى “الانتباه من ‏الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضللة التي تقوم بها ‏بعض الجهات بما ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني، لا سيما أن ذلك يترافق ‏مع خطابات ‏التهويل والتهديد للعدو الصهيوني وما يُسمّيه تغيير الوضع ‏في الشمال”. ‏

كما أكد البيان أن “المقاومة بكل مستوياتها ومختلف وحداتها في أعلى جاهزية ‏للدفاع عن لبنان وشعبه ‏الصامد”.

وأصيب المئات من أعضاء حزب الله بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار متزامن لأجهزة اتصال يحملونها في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن التفجيرات التي أصابت أجهزة الاتصال تمّت بواسطة تقنية عالية.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب الله أن تفجير أجهزة الاتصال يمثل أكبر اختراق استخباري حتى الآن.

وعلى إثر هذا الحادث، دعت وزارة الصحة اللبنانية العاملين في القطاع الصحي إلى التوجه لأماكن عملهم لتلبية احتياجات الطوارئ الصحية، ونصحتهم بالابتعاد عن استخدام الأجهزة اللاسلكية.