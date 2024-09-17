حزب الله يوثق 3 عمليات ضد الاحتلال ويشن 12 عملية أخرى (فيديو)

بث حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة من استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية.

ونشر الحزب مقطعًا مصورًا يوثق لحظة استهداف منظومة فنية في موقع “المالكية” الإسرائيلي، وذلك عبر مسيّرة انقضاضية.

كما نشر مقطعًا مصورًا لاستهداف آلية عسكرية إسرائيلية على طريق موقع رويسات العلم-زبدين في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

ونشر أيضًا مشاهد لاستهداف موقع المطلة التابع لجيش الاحتلال.

وبجانب المقاطع المصورة التي نشرها الحزب، وثقت مشاهد متداولة لحظة انطلاق صواريخ من جنوبي لبنان نحو مستوطنة “راموت نفتالي” شمالي إسرائيل.

وكان الحزب قد أعلن، صباح الاثنين، أن مقاتليه استهدفوا ثكنة “راموت نفتالي” وثكنة “راميم” الإسرائيليتَين بصواريخ الكاتيوشا.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة عن شن 12 عملية ضد إسرائيل اليوم الاثنين، وقال في أحدها إن مقاتليه استهدفوا اليوم جنودًا إسرائيليين في محيط موقع ” المطلة” الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف جنودًا في موقع “بياض بليدا” بقذائف المدفعية.

واستهدف الحزب موقع “بركة ريشا” الإسرائيلي بقذائف المدفعية، إضافة إلى مرابض مدفعية إسرائيلية في “الزاعورة” بالأسلحة الصاروخية.

كما استهدف حزب الله، حسب بيانات مقتضبة أخرى، تجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط موقع “المطلة” بطائرة مسيّرة انقضاضية، واستهدفوا بعد ظهر اليوم الموقع ذاته بالأسلحة الصاروخية.

وأعلن الحزب أيضًا أنه استهدف جنودًا إسرائيليين في محيط ثكنة “متات” الإسرائيلية وموقع “السماقة” الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

وعبر بيان مقتضب آخر، قال الحزب إنه استهدف موقع “رويسات العلم” الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة، مؤكدًا إصابته تحقيق إصابات.

وفي وقت متأخر، نشر الحزب بيانًا قال فيه “بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع راميا، وعند رصد تجمُّع لآلياته داخل الموقع، استهدفها ‏مجاهدونا بالصواريخ الموجَّهة وأصابوها بشكلٍ مباشر، ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وعند دخول قوة إسناد إلى الموقع استهدفها المجاهدون ‏بِقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مؤكدة”.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.