رويترز: حسن نصر الله لم يصب بأذى في تفجيرات “البيجر”

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن “مسؤول كبير” بجماعة حزب الله اللبنانية أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله “بخير ولم يُصَب بأي أذى” عقب سلسلة الانفجارات المتزامنة لأجهزة الاتصال المحمولة (بيجر) في أنحاء لبنان، اليوم الثلاثاء.

وأعلن النائب اللبناني وعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” علي عمار مقتل ابنه محمد مهدي في التفجيرات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حمّل حزب الله إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي الذي طال المدنيين، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير”.

عضو كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني علي عمار: استشهاد نجلي في تفجير أجهزة الاتصال #الجزيرة_مباشر #لبنان pic.twitter.com/aClPkVEHOY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 17, 2024

وقال الحزب في بيان إن “العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب”.

وأعلن الحزب في بيان سابق أن الأجهزة انفجرت لدى عدد من العاملين في وحداته ومؤسساته المختلفة.

وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة في الثامنة من عمرها في البقاع، وإصابة أكثر من 2800 شخص بينهم 200 في حالة حرجة، نتيجة للتفجيرات.