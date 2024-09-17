عملية سرقة غير مسبوقة في قاعدة عسكرية إسرائيلية ومراسل تلفزيوني يكشف التفاصيل (فيديو)

تعرّضت قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجنوب لعملية سرقة “غير مسبوقة” نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن عددا من الأشخاص اقتحموا قاعدة “بسلاخ”، وهي مدرسة لتأهيل الجنود، وتمكنوا من الوصول إلى 18 حاوية مليئة بالأسلحة، ونقلوها إلى الخارج، حيث نهبوا محتوياتها ثم لاذوا بالفرار.

وتشمل المسروقات، بحسب القناة، معدّات للرؤية الليلية ومخازن مليئة بالأسلحة ومعدّات للتدريب على إطلاق النار ووسائل قتالية خطيرة.

خطورة ما حدث

يأتي هذا الحادث في أوج الحرب على قطاع غزة، “مما يزيد من خطورته ويثير تساؤلات عن مدى الإهمال في قواعد الجيش الإسرائيلي”، كما تقول القناة.

وصرّح الناطق باسم الجيش للقناة، بأن تحقيقًا مشتركًا يجري بين الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية، وسيتم تحويل نتائج التحقيق إلى الادعاء العسكري لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

ضوء أحمر

وقالت القناة إن “هذا الحادث يسلط ضوءًا أحمر على الحاجة لتعزيز التدابير الأمنية في القواعد العسكرية الإسرائيلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل”.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت قواعد الجيش الإسرائيلي تكرارًا لعمليات سرقة الذخيرة والأسلحة، ويُعتقد أن عصابات تجار الذخيرة والأسلحة تقف وراء تلك العمليات، وتعمل على بيع العتاد العسكري والوسائل القتالية لعصابات الجريمة المنظمة داخل إسرائيل.

وبحسب تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تتلقى هذه العصابات دعمًا ومساعدة من عاملين داخل القواعد العسكرية بينهم جنود وحراس، وتُباع الذخيرة والأسلحة لعصابات الجريمة المنظمة في إسرائيل. وإضافة إلى ذلك، يتم تهريب كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة وبيعها للفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية.