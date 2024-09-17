لبنان يعلن إغلاق المؤسسات التعليمية والوزير يوضح الأسباب للجزيرة مباشر (فيديو)

نفي وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عباس الحلبي للجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن يكون قرار إغلاق كل المدارس والجامعات يوم الأربعاء بسبب توقع شن إسرائيل هجومًا على البلاد.

وقال الحلبي في لقاء مع الجزيرة مباشر إنه تم اتخاذ القرار “تضامنًا مع الشهداء والجرحى، وتعبيرًا عن استنكارنا وسخطنا لهذا الاعتداء الغاشم الذي قام به العدو الإسرائيلي والذي استهدف عددًا كبيرًا من المدنيين اللبنانيين”.

وأضاف الوزير اللبناني ان القرار هو مجرد إجراء “رمزي” تعبيرًا عن التضامن مع الضحايا المدنيين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الحلبي في بيان “إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة، يوم غد الأربعاء ووقف الأعمال الإدارية والتحضيرية في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة، وذلك استنكارًا للعمل الإجرامي الذي اقترفه العدو الاسرائيلي بحق المواطنين وأوقع شهداء وجرحى بالآلاف”.

ودعا البيان “الضمير العالمي لوقف آلة القتل الإسرائيلية التي لا ترحم ولا تميّز، وقد ارتكبت جريمة جماعية غير مسبوقة في حق اللبنانيين”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة في الثامنة من عمرها في البقاع، وإصابة أكثر من 2800 شخص بينهم 200 في حالة حرجة، بسبب انفجار أجهزة “بيجر” للاتصال في مناط عدة في البلاد.