لحظة انفجار أجهزة “بيجر” في لبنان وإصابة حامليها (فيديو)

التقطت كاميرات المراقبة في عدد من المواقع في لبنان لحظة انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي “بيجر”، مما أدى إلى إصابة أصحابها.

وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم حتى الآن تسجيل “8 شهداء بينهم طفلة في الثامنة من عمرها في البقاع”.

وأضاف أنه جرى تسجيل “أكثر من 2800 جريح بينهم 200 في حالة حرجة “.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية للأنباء أنه تم تسجيل عشرات الإصابات في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل جماعة حزب الله، والعديد من المناطق الأخرى في لبنان.

وقالت إنه تم نقل عشرات الإصابات في صيدا وصور أيضًا.

بدورها، دعت هيئة الطوارئ المدنية جميع اللبنانيين “القادرين على التبرع بالدم للتوجه إلى المستشفيات بأسرع وقت ممكن”.

كما طالبت الهيئة في بيان “اللبنانيين في مختلف المناطق بالتزام البيوت وإخلاء الطرقات تمكينًا لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية والتمريضية والراغبين في التبرع بالدم من الوصول بشكل عاجل إلى المستشفيات”.

ودعت الأطباء إلى التوجه الى المستشفيات للمساعدة في إنقاذ الجرحى ومعالجتهم.

وأعرب وزير الدفاع اللبناني السابق يعقوب الصراف عن اعتقاده أن حوادث التفجير ناتجة عن “خرق سيبراني”.

وكتب الصراف عبر حسابه على منصة إكس أنه مقتنع “أن هذا النوع من المعدات لديه شيفرة مرمزة من قِبل صانعها، لضمان إمكانية تفجيرها بموجب مفتاح معلوماتي”، مضيفًا أن هذا المفتاح “يسمح للمصنع بالولوج وإعطاء التعليمات لتفجير الجهاز”.