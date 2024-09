“لم يطلق النار”.. تفاصيل مثيرة بشأن محاولة اغتيال ترامب ومنشور لإيلون ماسك يحرك جهاز الخدمة السرية

كشف جهاز الخدمة السرية الأمريكي، المسؤول عن حماية الشخصيات السياسية البارزة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمحاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، فيما أثار منشور للملياردير الأمريكي إيلون ماسك على منصة “إكس” ضجة كبيرة أدت إلى تحرك الجهاز الأمني.

أعلن القائم بأعمال مدير جهاز الخدمة السرية، رونالد رو، أن المشتبه بتنفيذه محاولة مفترضة لاغتيال ترامب، راين ويسلي روث (58 عامًا)، لم يطلق النار خلال الحادثة التي وقعت يوم الأحد.

وأوضح رو أن المشتبه به كان مسلحًا وتم اكتشافه بواسطة أحد عملاء الجهاز الذي أطلق النار عليه، مشيراً إلى أن المشتبه به لم يكن في مرمى نظر الرئيس السابق.

من جانبه، أكد جيفري فيلتري، المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي، خلال مؤتمر صحفي، أن المشتبه به لم يتصرف بمساعدة أي شخص آخر.

كما أضاف قائد الشرطة المحليّة، ريك برادشو، أن المشتبه به تم القبض عليه قبل تنفيذ أي عمل، وتمت إحالته إلى القضاء بعد توجيه تهمتي حيازة سلاح غير قانوني وحيازة سلاح ممحو الرقم التسلسلي له.

بدوره، أعلن جهاز الخدمة السرية يوم الإثنين أنه على علم بمنشور نشره إيلون ماسك على منصة “إكس”، حيث تناول فيه عدم وجود محاولات لاغتيال الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

جاء المنشور بعد القبض على رجل متهم بتنفيذه محاولة اغتيال ترامب.

مما أثار الجدل أن ماسك، الذي يمتلك منصة “إكس” ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، نشر تعليقًا مثيرًا قال فيه “لا أحد يحاول حتى اغتيال بايدن/كامالا”، وأرفق تعليقًا بصورة تعبيرية ساخرة.

The U.S. Secret Service says they’re aware of Elon Musk’s deleted assassination tweet about Joe Biden and Kamala Harris

“[We] investigate all threats related to our protectees” pic.twitter.com/cwk550fGHL

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) September 17, 2024