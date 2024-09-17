ميتا تحظر وسائل إعلام روسية على منصاتها والكرملين يرد

أعلنت مجموعة (ميتا) مالكة فيسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز، أمس الإثنين حظر قناة “آر تي” وشبكة (روسيا سيغودنيا) وشبكات إعلامية حكومية روسية أخرى على منصاتها في سائر أنحاء العالم.

“تكتيكات مخادعة”

وقالت ميتا إن وسائل الإعلام هذه تستخدم تكتيكات مخادعة لتنفيذ عمليات تأثير مع الإفلات من الرصد على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة.

وقالت في بيان مكتوب “بعد دراسة متأنية، قمنا بتوسيع نطاق إجراءاتنا المستمرة ضد المنافذ الإعلامية الحكومية الروسية. تم الآن حظر روسيا سيغودنيا وآر تي وكيانات أخرى ذات صلة من تطبيقاتنا حول العالم بسبب أنشطة تدخّل أجنبي”.

“فرع للاستخبارات الروسية”

ويأتي هذا الحظر بعدما اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجموعة “روسيا اليوم” (روسيا سيغودنيا) بالقيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار، معتبرًا أن وسيلة الإعلام الحكومية “آر تي” التي تنتمي إليها تحولت إلى “فرع” حقيقي للاستخبارات الروسية.

وكانت السلطات الأمريكية قد كشفت قبل 10 أيام عن حزمة إجراءات، تشمل ملاحقات جنائية وعقوبات، تستهدف خصوصا آر تي، ردّا على محاولات للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تنسبها إلى روسيا.

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودًا على التأشيرات على مجموعة روسيا سيغودنيا والشركات التابعة لها. يذكر أن قناة “آر تي” تم حظرها بالفعل داخل الاتحاد الأوروبي منذ ربيع عام 2022، بسبب ما قيل إنه حملات التضليل المتعلقة بالحرب الروسية على أوكرانيا.

الكرملين يرد

وفي رد فعل روسي ندد الكرملين اليوم الثلاثاء بحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصات مجموعة ميتا.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي اليومي مع وسائل الإعلام الروسية والأجنبية أن “مثل هذه الأعمال بحق وسائل الإعلام الروسية غير مقبولة”.

وتحجب روسيا فيسبوك وإنستغرام منذ 2022 بموجب قرار من المحكمة وصف ميتا بأنها “متطرفة”، في إطار حملة شنها الكرملين على عمالقة التواصل الاجتماعي الغربيين.