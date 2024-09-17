واشنطن تعلق على انفجارات أجهزة “البيجر” في لبنان

قالت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها تجمع معلومات بعد مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 2750 آخرين عندما انفجرت أجهزة اتصال محمولة يستخدمها أعضاء في حزب الله اللبناني، بينهم مقاتلون ومسعفون، في وقت واحد في أنحاء لبنان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في إفادة صحفية دورية إن الولايات المتحدة لم تشارك في حادثة تفجير أجهزة الاتصال بلبنان ولا تعرف من المسؤول. كما نفى علم بلاده المسبق بالحادث.

وهدد حزب الله اللبناني بمعاقبة إسرائيل ردًّا على تلك الواقعة.

وأضاف ميلر أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان على محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وبشأن التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، قال ميلر إنه من الصعب وقف إطلاق النار في شمالي إسرائيل بدون التوصل إلى اتفاق في غزة، مشيرًا إلى أن الحل الدبلوماسي هو الأمثل لوقف التصعيد في شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان.

ووصف ميلر استهداف المدنيين بغير المشروع، لكنه أكد أن “أعضاء التنظيمات الإرهابية أهداف مشروعة”، مضيفًا “نشجع العمليات التي تستهدف حزب الله ويحق لإسرائيل القيام بعمليات ضد الحزب”.

وقال ميلر إن بلاده ستحث إيران “على ألا تنتهز أي حادث لزيادة حالة عدم الاستقرار”.