وزير الصحة اللبناني يكشف حصيلة القتلى والجرحى جراء انفجار أجهزة “بيجر” (فيديو)

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، في تصريحات خاصة للجزيرة، إن “عدد الشهداء في تفجير أجهزة الاتصال ارتفع إلى 9”.

وكان الوزير قد أعلن أن “ما لا يقل عن 8 شهداء” بينهم طفلة، سقطوا جراء انفجار أجهزة بيجر للاتصال التي يستخدمها أعضاء حزب الله.

وأضاف الأبيض، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن عدد الجرحى وصل إلى 2750 بينهم 200 إصابة خطرة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن “مستشفيات مدينة صيدا استنفرت كوادرها الطبية واستدعت طواقمها، إثر توافد أكثر من مئة جريح للمعالجة من صيدا وقضائها وحارة صيدا جراء إصابتهم بانفجار أجهزة ‘بيجر’ التي كانوا يحملونها”.

وأصيب المئات بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار متزامن لأجهزة اتصال يحملها أعضاء في حزب الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن التفجيرات التي أصابت أجهزة الاتصال تمّت بواسطة تقنية عالية.