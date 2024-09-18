أكسيوس: لهذا السبب عجّلت إسرائيل بتفجير أجهزة “بيجر” في أعضاء حزب الله

كشفت مصادر أمريكية لموقع “أكسيوس” أن إسرائيل عجّلت بتفجير أجهزة النداء الآلي (بيجر) التي يحملها أعضاء حزب الله في لبنان وسوريا، يوم الثلاثاء، خوفًا من اكتشاف الحزب لعمليتها السرية.

وقال مسؤول أمريكي واصفًا تبرير إسرائيل لتوقيت الهجوم “كانت لحظة استخدامها أو خسارتها”.

خلفيات العملية الإسرائيلية

وقال مسؤول إسرائيلي سابق على دراية بالعملية إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خططت لاستخدام أجهزة النداء الآلي المفخخة التي تمكنت من “زرعها” في صفوف حزب الله كضربة افتتاحية مفاجئة في حرب شاملة لمحاولة شل قدرات الحزب.

لكن في الأيام الأخيرة، أصبح القادة الإسرائيليون قلقين من احتمال اكتشاف حزب الله لأجهزة (بيجر)، وفقًا للصحفية. وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار وزرائه ورؤساء جيش الدفاع الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات استخدام النظام الآن بدلًا من المخاطرة باكتشافه من قِبل حزب الله، وفقًا لمسؤول أمريكي.

كما أفاد موقع “المونيتور” الأمريكي، بأن حزب الله أخذت تراوده الشكوك بشأن سلامة الأجهزة وإمكانية زرع عبوات فيها. وحسب التقرير فإن هذه هي الخطوة التي أرغمت إسرائيل على الإسراع في تفجير العبوات في الأجهزة.

رد فعل الولايات المتحدة

وقال مسؤولون أمريكيون لأكسيوس إنهم لم يشهدوا مكالمة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن قبل دقائق من بدء التفجيرات كإشعار سابق جدي.

وصرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين يوم الثلاثاء “لم نكن على علم بهذه العملية ولم نشارك فيها”.

التداعيات المحتملة

وهدد حزب الله بالرد على هجوم أجهزة (بيجر)، الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 9 أشخاص بينهم طفلة، وإصابة 2800 آخرين. وأكد الحزب أن العديد من أفراد وحداته العسكرية ومؤسساته كانوا من بين الضحايا.

ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن حزب الله قد يشن هجومًا كبيرًا ضد إسرائيل انتقامًا، أو قد يتم ردعه على المدى القصير بسبب احتمال وجود المزيد من الاختراقات الأمنية التي لا يعرفها والتي يمكن لإسرائيل استغلالها.

وفي صباح الأربعاء، أصدر حزب الله بيانًا قال فيه إنه سيواصل القتال ضد إسرائيل على طول الحدود بشكل منفصل عن انتقامه لهجوم أجهزة (بيجر)، مضيفًا أن على إسرائيل توقع الرد على العملية.