أول تعليق من إيران على “تفجيرات بيجر” وبيان بشأن حالة السفير بعد شائعة فقدان بصره

اتهمت إيران، الأربعاء، إسرائيل بارتكاب “مذبحة” بعد تفجير أجهزة اتصال (بيجر) عائدة إلى حزب الله في لبنان، الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصًا وإصابة نحو 3000 آخرين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في بيان “إدانة العمل الإرهابي للكيان الصهيوني، بوصفه مثالًا على مذبحة”.

ومن بين الجرحى السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، الذي قالت وسائل إعلام إيرانية إنه أصيب “في اليد والوجه”. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن أماني أصيب بجروح طفيفة.

حالة السفير الإيراني

وأكدت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في بيروت عدم صحة التقارير المتداولة عن الوضع الصحي والقدرات البصرية للممثل الدبلوماسي الإيراني مجتبى أماني.

وأوضحت السفارة، عبر منشور على منصة إكس، أن الرعاية الطبية المقدَّمة إلى السفير تتقدم بصورة مُرضية، مشددة على أن الأخبار المتناقلة عن حالته الصحية لا تستند إلى أي أساس من الصحة.

https://x.com/IranEmbassyLB/status/1836286349617348953

إرسال فرق إنقاذ

وذكر الهلال الأحمر الإيراني، الأربعاء، أنه أرسل “فرق إنقاذ ومتخصصين في جراحة العيون” إلى لبنان لعلاج الجرحى.

وعبَّر كنعاني في بيانه عن التضامن مع عائلات الشهداء والجرحى، وقال إن “مواجهة الأعمال الإرهابية ضد الكيان (الصهيوني) والتهديدات الناجمة عنها ضرورة واضحة”.

وأضاف “من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لمواجهة إفلات السلطات الصهيونية المجرمة من العقاب”.

وامتنعت إسرائيل حتى الآن عن التعليق على الانفجارات التي وقعت في معاقل عدة لحزب الله.

وجاءت الانفجارات بعد ساعات على إعلان إسرائيل توسيع أهداف الحرب ضد قطاع غزة لتشمل حدودها الشمالية مع لبنان.

وفي حين أعلنت دول وحركات عربية وإسلامية تضامنها مع لبنان وعرضت تقديم مساعدات طبية، اتهمت الحكومة اللبنانية و”حزب الله” إسرائيل بتنفيذ التفجيرات، دون إيضاحات عن الكيفية.

بينما تنصل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك على منصة “إكس”، ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجير أجهزة الاتصال في لبنان قبل أن يحذفه.

ومنذ أيام، يدفع نتنياهو بقوة نحو شن عملية عسكرية ضد لبنان في مواجهة “حزب الله”، تحت وطأة ضغوط داخلية جراء استمرار قصف الحزب لمواقع عسكرية إسرائيلية.