“إهداء لليمنيين”.. القسام تبث مشاهد من استهداف قوات الاحتلال في رفح (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة توثق استهدافها لآليات عسكرية إسرائيلية متوغلة في رفح جنوبي غزة.

وتضمن المقطع المصور الذي نشرته القسام، اليوم الأربعاء، مشهدين كلاهما من رفح، الأول لمشاهد من استهداف ناقلة جند “نمر” الإسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” من على بعد أمتار قليلة وتفجيرها.

بينما تضمن المشهد الآخر استهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” فجرًا، وظهر أحد المقاتلين وهو يقول بعد تفجير الآلية “هذه لعنتكم، ها هي رفح”.

وأظهرت مشاهد لحظة تفاخر أحد مقاتلي القسام بعد 24 ساعة من العملية التي قال إنها من “كمين الموت”، وذلك قبل أن يرفع راية القسام عليها وإشعال النيران فيها.

وقال المقاتل قبل أن يرفع الراية “جيش الاحتلال عاجز أن يسحب آلياته من كمين الموت، نقول لك إنك ستغرق في رمال رفح، هذا إهداء لإخواننا اليمنيين ومحور المقاومة”.

وفي بيان منفصل، أعلنت القسام عن عملية نفذتها عصر الثلاثاء، وقالت إن مقاتليها “تمكنوا من استهداف مبنى تحصن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بصاروخ موجه، ما أدى إلى مقتل وإصابة من بداخله في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع”.

مقتل 4 جنود إسرائيليين

على الجانب المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عن مقتل 4 من عسكرييه بينهم مسعفة في معارك جنوبي قطاع غزة الثلاثاء، بالإضافة لإصابة 6 جنود آخرين، 3 منهم في حالة حرجة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجنود الأربعة قتلوا في انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى بحي تل السلطان في رفح، وهي ذات المنطقة التي أعلنت القسام استهدافها بصاروخ موجه.

4 חיילי צה"ל נפלו בתקרית פיצוץ מטען ברפיח: שלושה לוחמי גבעתי ופרמדיקית. יהי זכרם ברוך pic.twitter.com/Bs0OwgUS8U — גלצ (@GLZRadio) September 18, 2024

وفي حادثة منفصلة في رفح أيضًا، ذكرت المصادر الإسرائيلية أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا قذيفة (آر بي جي) على سيارة تابعة لمقاتلي دورية “جفعاتي”، مما أدى إلى إصابة ضابط بجروح خطرة ومقاتل آخر بجروح متوسطة.

وطبقًا لمعطيات جيش الاحتلال، قُتل 713 جنديًّا وضابطًا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 346 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.