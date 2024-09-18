بينهم نائب قائد سرية وأول مجنّدة.. الاحتلال يعلن مقتل 4 عسكريين بكمين في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة من عسكرييه في معارك جنوبي قطاع غزة يوم الثلاثاء.

وأكد الجيش في بيانه أن من بين القتلى مسعفة، مشيرًا إلى إصابة ستة جنود آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجنود الأربعة قُتلوا في انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى في حي تل السلطان برفح.

بينهم نائب قائد سرية وأول مجنّدة

وأضافت الهيئة أن القتلى هم النقيب دانيال ميمون تواف (23 عامًا) وهو نائب قائد سرية بكتيبة “شاكيد” في لواء “جفعاتي”، والرقيب أغام نعيم (20 عامًا) من فريق المسعفين، والرقيب دوتان شمعون (21 عامًا) وهو مقاتل في كتيبة شاكيد في جفعاتي، والرقيب عميت بكري.

وتابعت “أصيب في ذات الحادث ثلاثة مقاتلين آخرين من كتيبة شاكيد بجروح خطيرة ومقاتلين آخرين بجروح متوسطة. وأغام هي أول مجندة تسقط في غزة أثناء نشاط عملياتي”.

4 חיילי צה"ל נפלו בתקרית פיצוץ מטען ברפיח: שלושה לוחמי גבעתי ופרמדיקית. יהי זכרם ברוך pic.twitter.com/Bs0OwgUS8U — גלצ (@GLZRadio) September 18, 2024

كمين في رفح

وأوضح جيش الاحتلال أن القوة العسكرية دخلت المبنى ضمن عمليات مسح في المنطقة، مؤكدًا أنه تم تفعيل إجراءات رصد المتفجرات قبل الدخول، إلا أنها فشلت في اكتشاف أن المبنى مفخخ.

وأشار إلى أنه يجري تحقيقًا في آلية الانفجار ويعمل على تحديد مكان المسؤولين عن العملية.

وفي حادثة منفصلة في رفح، ذكرت المصادر الإسرائيلية أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا قذيفة (آر بي جي) على سيارة تابعة لمقاتلي دورية “جفعاتي”، مما أدى إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة ومقاتل آخر بجروح متوسطة.

وطبقا لمعطيات جيش الاحتلال قُتل 713 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 346 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

فيما أصيب 4 آلاف و448 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم ألفان و282 في المعارك البرية، حسب الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية والمادية.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، وسط أزمة إنسانية متفاقمة وضغوط دولية متزايدة لوقف إطلاق النار.