“تفجيرات بيجر”.. إسرائيل تتأهب لرد حزب الله وتنقل فرقة نخبة من غزة إلى جبهة لبنان

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقل فرقة “نخبة” من قطاع غزة إلى الحدود الشمالية مع لبنان، في ظل رفع حالة التأهب هناك تحسبًا لرد محتمل من حزب الله، بعد تفجير آلاف من أجهزة “بيجر” للاتصالات اللاسلكية في أيدي من يحملونها بلبنان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي “مع ذروة الاستعداد في جبهة الشمال، قرر الجيش نقل فرقة النخبة 98 إلى هناك، وكان من المقرر أن تواصل الفرقة القتال في غزة”.

من جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الفرقة غادرت مدينة خان يونس جنوب غزة قبل 3 أسابيع إلى مكان آخر في القطاع لم تحدده، وأن الفرقة تضم 3 ألوية للمدرعات والمظليين والكوماندوز.

وأفادت هيئة البث برفع حالة التأهب في إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب على غزة، وأيضًا بعد اغتيال رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر قبل نحو شهرين.

ويدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوة ​​​​​​​منذ أيام نحو شن عملية عسكرية ضد لبنان في مواجهة حزب الله، تحت وطأة ضغوط داخلية جراء استمرار قصف الحزب لمواقع عسكرية إسرائيلية، والإخفاق في إعادة عشرات آلاف من المستوطنين الذين نزحوا من الشمال مع بدء الاشتباكات على جبهة لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال مهاجمة أهداف لحزب الله الليلة الماضية، وقتل عدد من أفراده داخل مبان عسكرية تابعة له في جنوبي لبنان.

وأمس الثلاثاء، قُتل 9 أشخاص وأصيب 2800 آخرون بينهم 200 بحالة حرجة، جراء هجوم تسبب في تفجير آلاف من أجهزة بيجر يستخدمها حزب الله بصفة خاصة في الاتصالات.

وأجرى رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، مساء أمس الثلاثاء، تقييمًا للوضع بمشاركة هيئة الأركان العامة، ركز على الجاهزية في الهجوم والدفاع في كل المجالات، حسب الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس.

The Chief of the General Staff, LTG Herzi Halevi, held a situational assessment this evening (Tuesday), with the participation of the General Staff Forum, focusing on readiness in both offense and defense in all arenas. pic.twitter.com/5mcVJh28Cg

— Israel Defense Forces (@IDF) September 17, 2024