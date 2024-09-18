حصيلة جديدة لضحايا “تفجيرات بيجر”.. وزير الصحة اللبناني يكشف آخر تطورات “الهجوم الكبير” (فيديو)

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن حادثة تفجير أجهزة الاتصال (بيجر) في لبنان، أمس الثلاثاء، أدت إلى سقوط 12 شهيدًا، بينهم طفلان وعدد من العاملين في القطاع الصحي، وإصابة 2750 شخصًا بجروح متفاوتة.

وأضاف الأبيض في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن “حجم الهجوم كان كبيرًا”، مشيرًا إلى أنه “خلال الساعة الأولى وصل نحو 2800 جريح إلى المستشفيات”.

300 إصابة خطرة

وأوضح أن توزيع الإصابات “750 في الجنوب، و150 في البقاع، و1850 في بيروت”، مؤكدًا وجود 300 إصابة خطرة.

وأشار الأبيض إلى أن المستشفيات أجرت 460 عملية جراحية حتى الآن، معظمها في العيون والوجه. كما ذكر أنه “نُقل عدد من المصابين إلى سوريا، وسيُنقل آخرون إلى إيران للعلاج”.

وأكد وزير الصحة اللبناني أن “عدة دول تواصلت معنا بشأن إرسال مساعدات” لدعم القطاع الصحي في لبنان عقب هذا الهجوم.

وكانت أجهزة الاستدعاء التابعة لأعضاء حزب الله قد انفجرت في مناطق عدة من لبنان، مما أسفر عن هذا العدد الكبير من الضحايا والمصابين.

و”البيجر” جهاز اتصال إلكتروني لاسلكي صغير ومحمول، يستخدمه مدنيون وعاملون بالمجال الصحي وغيرهم للتواصل داخل مؤسسات أو ضمن مجموعات ومنظومات مختلفة، وهو يعمل ببطاريات قابلة للشحن، ويستقبل رسائل مكتوبة واتصالات وإشارات صوتية وضوئية.

وفي حين أعلنت دول وحركات عربية وإسلامية تضامنها مع لبنان وعرضت تقديم مساعدات طبية، اتهمت الحكومة اللبنانية و”حزب الله” إسرائيل بتنفيذ التفجيرات، دون إيضاحات عن الكيفية.

بينما تنصّل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك على منصة “إكس”، ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجير أجهزة الاتصال في لبنان قبل أن يحذفه.

ومنذ أيام، يدفع نتنياهو بقوة نحو شن عملية عسكرية ضد لبنان في مواجهة “حزب الله”، تحت وطأة ضغوط داخلية جراء استمرار قصف الحزب لمواقع عسكرية إسرائيلية.