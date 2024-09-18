رئيس الوزراء اللبناني للجزيرة مباشر: سنقدم شكوى لمجلس الأمن بخصوص تفجيرات أجهزة الاتصالات (فيديو)

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي للجزيرة مباشر، الأربعاء، إن بلاده تعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن بعد سلسة التفجيرات التي شهدتها البلاد.

وأوضح ميقاتي: “اتصلت بوزير الخارجية واتفقنا على تقديم شكوى لمجلس الأمن بعد سلسلة التفجيرات لينظر في هذا الموضوع”.

وأضاف: “كنا في غرفة عمليات مستمرة لتقييم ما حدث، ونهنئ وزير الصحة على قيادته وتوجيهاته في إدارة الأزمة الصعبة التي تعالج فيها 2870 جريح في فترة زمنية قصيرة، كانت إدارة كويسة، ونشكر جميع المستشفيات على ذلك”.

واستشهد نحو 26 شخصا وأصيب الآلاف بجروح، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، جراء انفجار متزامن لأجهزة اتصال يحملونها في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان. واتهمت الحكومة اللبنانية وحزب الله إسرائيل بالمسؤولية عن الهجمات.

مجلس الأمن يجتمع لمناقشة انفجارات لبنان

قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوجار إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع يوم الجمعة لمناقشة تفجير أجهزة اتصالات لاسلكية في لبنان، وذكر زبوجار، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لشهر سبتمبر أيلول، أن الاجتماع سيُعقد بناء على طلب قدمته الجزائر نيابة عن الدول العربية.