شاهد: انفجارات جديدة لأجهزة اتصال لاسلكية في لبنان

قُتل وأصيب عدد من اللبنانيين، اليوم الأربعاء، جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكي لليوم التالي على التوالي في مناطق عدة في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن 3 أشخاص قتلوا بانفجار أجهزة اتصالات في شرق لبنان، فيما أصيب أكثر من 100 شخص بجروح مختلفة وفق إحصاءات أولية.

وقالت الوكالة سقط “3 شهداء في انفجار الأجهزة في بلدة سحمر”، وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء الفرنسية إن “مستشفى في مدينة بعلبك استقبل 15 جريحًا جراء انفجار أجهزة لاسلكية.

وسمع دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من البلدات الجنوبية نتيجة انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية، كما اشتعلت سيارات وشقق نتيجة لتلك الانفجارات.

وقالت مصادر مقربة من (حزب الله) وهيئة الإسعاف، اللبنانيتين، لـ”رويترز”، إن عددًا من الأجهزة التي انفجرت اليوم كانت في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أفاد مصدر أمني، أن أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم، هي أجهزة لاسلكية محمولة ومختلفة عن أجهزة “البيجر” التي انفجرت أمس.

وأمس الثلاثاء، انفجر عدد كبير من أجهزة الاستدعاء التابعة لأعضاء (حزب الله) في مناطق عدة من لبنان، مما أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.