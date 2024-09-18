شاهد: انفجارات جديدة لأجهزة اتصال لاسلكية في لبنان

قُتل وأصيب عدد من اللبنانيين، اليوم الأربعاء، جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكي لليوم التالي على التوالي في مناطق عدة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وفق حصيلة أولوية، مقتل 9 وإصابة أكثر من 300 في الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصالات اليوم.

وسمع دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من البلدات الجنوبية نتيجة انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية، كما اشتعلت سيارات وشقق نتيجة لتلك الانفجارات.

وقالت مصادر مقربة من (حزب الله) وهيئة الإسعاف، اللبنانيتين، لـ”رويترز”، إن عددًا من الأجهزة التي انفجرت اليوم كانت في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أفاد مصدر أمني، أن أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم، هي أجهزة لاسلكية محمولة ومختلفة عن أجهزة “البيجر” التي انفجرت أمس.

كما نقلت رويترز عن مصدر، قوله إن “حزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا”.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى نوع الجهاز، وقالت إن النيران اندلعت في عدد من المنازل في صور جنوبي البلاد إثر انفجار أجهزة لا سلكي من نوع “آي كوم”.

ووقعت الإصابات في عدد من المناطق البلدان اللبنانية، وهي ومرجعيون وبلدة سحمر براشيا والبقاع الغربي والنبطية، حسب الوكالة اللبنانية.

وأمس الثلاثاء، انفجر عدد كبير من أجهزة الاستدعاء التابعة لأعضاء (حزب الله) في مناطق عدة من لبنان، مما أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.