قرار “تاريخي” للأمم المتحدة ضد إسرائيل

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال “12 شهرًا”، ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

واستند قرار الجمعية العامة إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني”، وأن “إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت ممكن”.

وجاء قرار محكمة العدل الدولية، في أعقاب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، طلب من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” بشأن “العواقب القانونية الناتجة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

مضمون القرار

وطالب قرار الأمم المتحدة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها، والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

كما يدعو القرار الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب “معقولة” للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يسهمون في “الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني” في الأراضي المحتلة.

التصويت على القرار

تم اعتماد قرار الجمعية العامة، الأربعاء، بغالبية 124 صوتًا من إجمالي 193 دولة الدول الأعضاء في الجمعية، مقابل اعتراض 14 (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين)، وامتناع 43 دولة عن التصويت بينها ألمانيا.

وانقسمت أوروبا في التصويت على القرار، ففي حين صوتت فرنسا والبرتغال ومالطا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج لصالح القرار، امتنعت ألمانيا والسويد وإيطاليا وبريطانيا والنمسا وهولندا، ودول أخرى، عن التصويت، وصوتت جمهورية التشيك والمجر ضد القرار.

ردود الفعل الفلسطينية

ورحّب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالقرار، واعتبر حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، إجماعًا دوليًا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.

كما رحّبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة باعتماد القرار ووصفته بالتاريخي، لأنه أول نص يُعرض باسم دولة فلسطين كعضو مراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخرًا يتيح لها تقديم مشروعات القرار أمام الجمعية العامة.

(حماس) تُرحب بقرار الجمعية العامة

كم جهتها، رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن هذا التصويت يعد تعبيرًا عن “الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

ردود الفعل الإسرائيلية

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين إن “المسرح السياسي الذي يسمى الجمعية العامة تبنى اليوم قرارًا منحازًا منفصلًا عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام.. تلك ما هي عليه السياسة الدولية المشينة”.

تعقيب الناطق بسام وزارة الخارجية على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي يدعو الى فرض عقوبات على إسرائيل وحظر بيعها الأسلحة ، حيث قال الناطق: ان المسرح السياسي الملقب بالجمعية العمومية تبنى اليوم قرارا مشوها لا يمت الى الواقع بصلة ويشجع الإرهاب ويمس باحتمال تحقيق السلام .… https://t.co/H5BXSvsZ9X — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 18, 2024

وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قبل التصويت على القرار إن “الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين”، بل هم “متعاونون، وكل صوت دعمًا لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام”.

وقال بعد التصويت: “إنه قرار مخز يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية”.