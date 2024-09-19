“أشعر بأنني في سجن”.. فتاة غزية من ذوي الاحتياجات الخاصة تصف معاناتها مع الحرب (فيديو)

لازم الألم إيمان أبو صبحة منذ أن كانت طفلة، حيث ولدت بعدة إعاقات ومشاكل صحية تجعل من الحياة المريحة رفاهية بعيدة المنال، واليوم تحيل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حياتها إلى سجن.

في حوارها مع الجزيرة مباشر، قالت إيمان “قصف الطرقات جعلني سجينة في البيت، بسبب الهدم والركام وانعدام المواصلات لا يمكن أن أصل حتى لطبيب الأسنان، لا يمكنني شراء ما أريد أو تلبية احتياجاتي الخاصة”.

“إعاقة إضافية”

وتصف إيمان علاقتها المؤلمة مع الخوف، فهي تخاف من قصفٍ محتملٍ لا تستطيع الفرار منه، يصيبها بإعاقة إضافية وآلام مضاعفة.

وعن عزلتها الخانقة، قالت إيمان “أخاف أن تتغير شخصيتي المحبة للناس بسبب هذا السجن، أن يصعب علي التعامل مع الناس بعده”.

وتتمنى إيمان أن تعيش حياة طبيعية تقوم فيها بخدمة نفسها، مضيفةً “أملي في الله أني أقوم أمشي على رجلي”.

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، فقد بلغ عدد ذوي الإعاقة في قطاع غزة 58 ألفا، أي 2.6% من إجمالي السكان، ويعيش هؤلاء أهوال الحرب مضاعفة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى أمس الأربعاء إلى 41272 شهيدا و95551 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي فضلا عن آلاف المفقودين.