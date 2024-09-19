إسرائيل تعلن مقتل قائد سرية وجندي بلواء غولاني على الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل عسكريين اثنين، اليوم الخميس، في الشمال قرب الحدود مع لبنان حيث تخوض القوات الإسرائيلية مواجهات شبه يومية مع حزب الله.

وأفاد بيان للجيش بأن الرائد نائل فوارسي (43 عاما) والجندي تومر كيرين (20 عاما) “قتلا أثناء عمليات قتالية” في حادثين منفصلين.

وأوضح الجيش أن فوارسي كان قائد سرية في السلاح اللوجيستي، بينما كيرين كان جنديًا في لواء غولاني.

كما أعلن الجيش أيضًا إصابة عسكري بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ في جبل الرميم بالجليل الأعلى.

وقالت القناة الـ”12″ الإسرائيلية، إن أحد القتلى قُتل بطائرة مسيرة والآخر بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه حزب الله عبر الحدود اللبنانية.

وبذلك، تكون حصيلة القتلى المعلنة من جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قد ارتفعت إلى 715 عسكريًا، وفقًا لآخر تحديث لجيش الاحتلال.

واليوم الخميس، نفذ حزب الله اللبناني، 11 عملية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينهما عمليات بالمسيرات الانقضاضية وعمليات أخرى بالصواريخ والقذائف المدفعية.