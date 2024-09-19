اثنان حالتهم خطرة.. إصابة 8 إسرائيليين بصاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان (فيديو)

أصيب 8 إسرائيليين بينهم اثنان في حالة خطرة، اليوم الخميس، جراء سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان على إصبع الجليل شمالي إسرائيل.

يأتي ذلك وسط حالة من الترقب لرد متوقع من حزب الله بعد هجمات إسرائيلية غير مسبوقة الثلاثاء والأربعاء من خلال تفجير أجهزة لا سلكية عن بُعد، بأيدي الآلاف من حامليها في مناطق متفرقة من لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن 8 أشخاص أصيبوا بسقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا على شمالي البلاد من لبنان.

وقال موقع “واللا” الإسرائيلي “أصيب 5 أشخاص يوم الخميس بصاروخين مضادين للدبابات، أطلقا على إصبع الجليل، اثنان منهم في حالة خطرة”.

وأضاف “وصلت مروحية إنقاذ لنقل الجرحى إلى مستشفى رمبام في حيفا”، مشيرًا إلى أن إصابات باقي الجرحى ما بين متوسطة وطفيفة.

قتلى وجرحى

من جانبه قال حزب الله في بيان عبر منصة تليغرام اليوم الخميس “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من صباح يوم الخميس 19-9-2024، ‏نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوها بشكل ‏مباشر وأوقعوا فيها عددا من القتلى والجرحى”.

وكان الحزب قد أعلن أمس الأربعاء استهداف 4 مواقع عسكرية شمالي إسرائيل، هي الأولى بعد تفجيرات أجهزة الاتصال التي شهدتها عدة مناطق في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، وأسفرت عن 32 قتيلا ونحو 3250 جريحا وفق بيان وزارة الصحة اللبنانية.

كما أعلن حزب الله مقتل 8 من عناصره، الأربعاء، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، مما يرفع حصيلة قتلاه إلى 461 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، والتي خلفت أكثر من 136 ألف شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.