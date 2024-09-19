اعتقال رجل أعمال إسرائيلي بتهمة التخطيط لاغتيال نتنياهو وقادة بارزين

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية إلقاء القبض على مواطن إسرائيلي للاشتباه في تورطه في “مخطط اغتيال مدعوم من إيران” يستهدف شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وأوقفت الشرطة، إسرائيليًا، قالت إن “الاستخبارات الإيرانية جندته للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين”، وفق ما جاء في بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات، اليوم الخميس.

وذكرت، أنه “رجل أعمال له علاقات في تركيا وحضر اجتماعين على الأقل في إيران لمناقشة إمكانية اغتيال نتنياهو أو وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)”.

سمح الشاباك والشرطة بنشر خبر اعتقال مواطن إسرائيلي في آب/أغسطس الماضي للاشتباه في تواصله مع عملاء مخابرات إيرانيين بهدف: اغتيال مسؤولين اسرائيليين رفيعي المستوى من الماضي وحاضرhttps://t.co/0jVi0OqCWU pic.twitter.com/GxMkZGjZZx — مكان الأخبار (@News_Makan) September 19, 2024

“لائحة اتهام خطيرة”

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، أن لائحة اتهام خطيرة، قُدمت الى المحكمة المركزية في بئر السبع، ضد رجل الأعمال اليهودي الإسرائيلي (موطي ممان) البالغ من العمر 73 عامًا، من عسقلان، تنسب له تهمة “التخابر مع جهات إيرانية والعمل لصالح طهران”.

وقالت إن “المتهم الذي كان يقيم في تركيا فترة طويلة قام بزيارة لإيران مرتين العام الجاري، حيث التقى جهات استخباراتية كلفته بتنفيذ مهام مختلفة داخل اسرائيل مقابل الحصول على مليون دولار”.

وأشارت إلى أن أبرز المهام التي كلف بها، العمل على إعداد “مخططات لاغتيال نتنياهو وغالانت ورئيس الشاباك ومسؤولين سابقين”، ردًا على اغتيال إسماعيل هنية رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

“حرب استخبارات”

وجاء في بيان مشترك صادر عن الشين بيت والشرطة الإسرائيلية أن الاعتقال جرى الشهر الماضي، وسلط البيان الضوء على حرب الاستخبارات الجارية بالتوازي مع الصراع المتصاعد على حدود إسرائيل مع جنوب لبنان.

وبحسب البيان “جنّدت الاستخبارات الإيرانية مواطنا إسرائيليا لاغتيال شخصيات إسرائيلية وتم تهريبه مرتين إلى إيران وحصل على أموال في مقابل تنفيذ مهمات”.

“يهودي من عسقلان”

وأشارت الشرطة إلى أن المواطن الإسرائيلي “رجل أعمال عاش في تركيا لفترة طويلة ولديه اتصالات مع أتراك وإيرانيين”، ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن الموقوف يهودي من مدينة عسقلان.

وجاء في بيان الشرطة أنه “عُرض على الإسرائيلي خلال وجوده في إيران تنفيذ مهام أمنية لحساب إيران في إسرائيل، شملت نقل أموال أو مسدس وتصوير أماكن مزدحمة مختلفة وتهديد إسرائيليين تم تجنيدهم سابقا لحساب إيران لدفعهم على الامتثال للأوامر”.

وفي زيارته الثانية لإيران في أغسطس/آب، طُلب من رجل الأعمال الإسرائيلي تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات بارزة في إسرائيل انتقاما لهنية الذي اغتيل في طهران في 31 تموز/يوليو الماضي.

كذلك طُلب من الإسرائيلي أداء مهام إضافية بما في ذلك تجنيد عميل ليصبح “عميلا مزدوجا” للموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي)، بحسب البيان.

“قضية خطرة للغاية”

وقال مسؤول بارز في جهاز الشين بيت إن “هذه قضية خطرة للغاية وتجسّد الجهود الهائلة التي يبذلها عملاء الاستخبارات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين لتعزيز الأنشطة الإرهابية في إسرائيل”.

وأعلن الشاباك الأسبوع الماضي أنه أحبط مخططًا لجماعة حزب الله اللبنانية لاغتيال مسؤول دفاعي كبير سابق، والذي تم الإعلان لاحقًا أنه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع سابقا موشيه يعلون.

وجاء الإعلان عن الاعتقال عقب تعرّض حزب الله خلال يومين متتالين لهجمات غير مسبوقة تم خلالها تفجير عن بعد لأجهزة اتصال، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة مئات آخرين.

ولم تعلّق إسرائيل بشكل مباشر على الهجوم، لكن مصادر أمنية متعددة قالت إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو الذي نفذه.