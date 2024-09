بعد اتهامات بالتورط.. بيان رسمي من “آيكوم” اليابانية بشأن أجهزة الاتصالات المتفجرة في لبنان

قالت شركة آيكوم اليابانية (Icom)، اليوم الخميس، إنها أوقفت قبل نحو 10 سنوات، تصنيع طراز أجهزة اللاسلكي التي يشتبه في أنها فُجّرت في لبنان أمس الأربعاء وأودت بحياة 20 شخصا وإصابة مئات.

ونشرت الشركة بيانًا توضيحيًّا عبر موقعها الرسمي حول انفجارات لبنان، بشأن ما ورد في وسائل الإعلام حول جهاز آي سي-في 82 (IC-V82)، وهو جهاز راديو محمول تم إنتاجه وتصديره إلى مناطق منها الشرق الأوسط، منذ عام 2004 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وقالت الشركة “توقف إنتاجه منذ حوالي 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من شركتنا، كما توقف إنتاج البطاريات اللازمة لتشغيل الوحدة الرئيسية، ولم يتم إرفاق ختم الهولوغرام للتمييز بين المنتجات المقلدة، لذلك ليس من الممكن تأكيد ما إذا كان المنتج قد تم شحنه من شركتنا”.

وأضافت “يتم بيع المنتجات للأسواق الخارجية حصريًّا من خلال موزعينا المعتمدين، وإضافة إلى ذلك قمنا بإنشاء برنامج تصدير، وبرنامج مراقبة الصادرات الأمنية استنادًا إلى لوائح مراقبة التجارة الأمنية المنصوص عليها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، ونقوم بإجراء ضوابط صارمة للتصدير”.

وأوضحت أنه “فيما يتعلق بالتصنيع، يتم تصنيع جميع أجهزة الراديو الخاصة بنا في فرع الإنتاج الخاص بنا واكاياما آيكوم إنكوربورترايد في منطقة واكاياما بموجب نظام إدارة صارم يعتمد على معايير الأيزو (9001/14001/27001)؛ لذلك لا يتم استخدام أي أجزاء أخرى غير تلك التي حددتها شركتنا في المنتج. وإضافة إلى ذلك، يتم تصنيع جميع أجهزة الراديو الخاصة بنا في نفس المصنع، ولا نقوم بتصنيعها في الخارج”.

As pointed out by @GianlucaMezzo and @N9JA, Icom says it stopped making the IC-V82 model a decade ago (last batch shipped to Middle East in October 2014). The Japanese company has warned for fake versions for several years. You can buy those on Alibaba. https://t.co/Osq2njVquS pic.twitter.com/iBZvA9mfPB

— Christiaan Triebert (@trbrtc) September 19, 2024