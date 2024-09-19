بعد اتهامات بالتورط.. بيان رسمي من “آيكوم” اليابانية بشأن أجهزة الاتصالات المتفجرة في لبنان

قالت شركة آيكوم اليابانية (Icom)، اليوم الخميس، إنها أوقفت قبل نحو 10 سنوات، تصنيع طراز أجهزة اللاسلكي التي يشتبه في أنها فُجّرت في لبنان أمس الأربعاء وأودت بحياة 20 شخصا وإصابة مئات.

ونشرت الشركة بيانًا توضيحيًّا عبر موقعها الرسمي حول انفجارات لبنان، بشأن ما ورد في وسائل الإعلام حول جهاز آي سي-في 82 (IC-V82)، وهو جهاز راديو محمول تم إنتاجه وتصديره إلى مناطق منها الشرق الأوسط، منذ عام 2004 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2014.

توقف إنتاجه منذ 10 سنوات

وقالت الشركة “توقف إنتاجه منذ حوالي 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من شركتنا، كما توقف إنتاج البطاريات اللازمة لتشغيل الوحدة الرئيسية، ولم يتم إرفاق ختم الهولوغرام للتمييز بين المنتجات المقلدة، لذلك ليس من الممكن تأكيد ما إذا كان المنتج قد تم شحنه من شركتنا”.

وأضافت “يتم بيع المنتجات للأسواق الخارجية حصريًّا من خلال موزعينا المعتمدين، وإضافة إلى ذلك قمنا بإنشاء برنامج تصدير، وبرنامج مراقبة الصادرات الأمنية استنادًا إلى لوائح مراقبة التجارة الأمنية المنصوص عليها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، ونقوم بإجراء ضوابط صارمة للتصدير”.

وأوضحت أنه “فيما يتعلق بالتصنيع، يتم تصنيع جميع أجهزة الراديو الخاصة بنا في فرع الإنتاج الخاص بنا واكاياما آيكوم إنكوربورترايد في منطقة واكاياما بموجب نظام إدارة صارم يعتمد على معايير الأيزو (9001/14001/27001)؛ لذلك لا يتم استخدام أي أجزاء أخرى غير تلك التي حددتها شركتنا في المنتج. وإضافة إلى ذلك، يتم تصنيع جميع أجهزة الراديو الخاصة بنا في نفس المصنع، ولا نقوم بتصنيعها في الخارج”.

As pointed out by @GianlucaMezzo and @N9JA, Icom says it stopped making the IC-V82 model a decade ago (last batch shipped to Middle East in October 2014). The Japanese company has warned for fake versions for several years. You can buy those on Alibaba. https://t.co/Osq2njVquS pic.twitter.com/iBZvA9mfPB — Christiaan Triebert (@trbrtc) September 19, 2024

نشأة شركة آيكوم

وأفادت بأن توكوزو إينوي، مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها، بدأ العمل باسم “Inoue Electric Seisakusho” عام 1954، كمقاول فرعي لإنتاج معدات الراديو للهواة.

واعتمدت الشركة الترانزستورات، بدلًا من الأنابيب، في تصميم راديو (FDAM-1 AM) الذي يعمل بالترانزستورات كلّيًّا، وتمت زيادة رأس المال الشركة، وتم توسيع فئة المنتج من أجهزة الراديو للهواة إلى أجهزة الراديو التجارية وأجهزة الراديو البحرية، وتم إطلاق جهاز الإرسال والاستقبال (VHF) المحمول عام 1980.

وتم بيع أكثر من مليوني جهاز إرسال واستقبال من سلسلة (IC-2N) في جميع أنحاء العالم، ونمت شركة آيكوم، وتم تغيير اسمها إلى (Icom Incorporated)، وأدرجت أسهمها في بورصة أوساكا اليابانية للأوراق المالية في 19 ديسمبر/كانون الأول 1990.

رويترز عن شركة آيكوم اليابانية: 📌 نجري تحقيقا في تقارير عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية للإرسال والاستقبال تحمل شعار الشركة في #لبنان 📌 لا يمكن تأكيد ما إذا كانت شركتنا شحنت منتجا لاسلكيا مرتبطا بانفجارات لبنان 📌 منتجاتنا المصدرة إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها… pic.twitter.com/dTJvcmK7pN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 19, 2024

التطور والتوسع

تعاونت آيكوم مع (Iridium Communications) لإنتاج نموذج (PTT) عبر الأقمار الصناعية الذي يمكنه الاتصال من وإلى أي مكان في العالم عبر شبكة (Iridium)، عام 2018 كما بدأت تركيب خطوط إنتاج الروبوتات في مصانعها، عام 2019.

وفي عام 2020، تم تأسيس شركة آيكوم آسيا المحدودة، في فيتنام، وفي عام 2023 استحوذت آيكوم على شركة تطوير البرمجيات (Macrotechnos Co.Ltd)، وفي نفس العام انتقلت شركة آيكوم أوروبا إلى مقرها الإقليمي في فرانكفورت بألمانيا.