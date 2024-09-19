تحدد مصير السنوار.. صفقة جديدة تقترحها إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة

قدمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة مقترحا جديدا للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس.

وينص المقترح على إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، وتأمين الخروج الآمن لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وكل من يريد الخروج معه من قطاع غزة.

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وتضمّن المقترح أيضًا إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ونزع سلاح القطاع وتطبيق آلية إدارة للقطاع وإنهاء الحرب.

“صفقة الخروج الآمن”

وبحسب هيئة البث الرسمية، التقى منسق شؤون الأسرى والمفقودين في إسرائيل، جال هيرش، بعائلات الأسرى وأبلغهم المقترح الجديد.

وقال هيرش خلال الاجتماع مع العائلات إن الخطوط العريضة تم تقديمها خلال اجتماعاته الأسبوع الماضي مع المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب المصادر التي التقت هيرش، فإن الاقتراح سُمي “صفقة الخروج الآمن”.

خطة ثانوية

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي وصفته بأنه رفيع، قوله “في ضوء الصعوبات التي تواجهها المفاوضات وعامل الزمن الهام بالنسبة لحياة المختطفين، نود أن نقترح خطة ثانوية (الخطة ب) من شأنها اختصار المراحل، والسماح بصفقة أسرع ستحدث إذا رحل السنوار، وإنهاء الحرب، وهذا سيسمح لنا بتحقيق أهداف الحرب ولقيادة حماس في غزة بالمغادرة بأمان إلى مكان آمن”.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أنه من المنتظر أن يشارك أكثر من 30 شخصًا من ذوي الأسرى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وأنهم سيجتمعون مع الجهات الدولية للترويج لقضية الأسرى على الساحة الأممية.

وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية قد نقلت الأسبوع الماضي عن مسؤول كبير أن إسرائيل اقترحت منح السنوار “ممرًّا آمنًا” للخروج من غزة مقابل تحرير مجموعة الأسرى الذين تحتجزهم الحركة والتخلي عن السيطرة على القطاع.

ولفتت “بلومبرغ” إلى أن طرح فكرة المنفى على قادة حماس ليست جديدة، ففي مايو/أيار الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بودكاست “إن فكرة المنفى موجودة، لقد ناقشناها دائما، لكنني أعتقد أن أهم شيء هو أن يستسلموا. إذا ألقوا أسلحتهم، فإن الحرب ستنتهي”.

وأكدت حماس مرارًا عدم وضع أي مطالب جديدة ورفض أي شروط مستجدة بالمفاوضات مع إسرائيل، وجدّدت استمرار إيجابية الحركة ومرونتها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة كله.