“تفجيرات البيجر”.. شركة بلغارية تدخل على خط الأزمة مع اتساع دائرة الاتهامات

أعلنت وكالة أمن الدولة البلغارية، اليوم الخميس، أنها ستحقق مع شركة مرتبطة ببيع أجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) لجماعة حزب الله اللبنانية، التي انفجرت يومي الثلاثاء والأربعاء في مناطق واسعة من لبنان وسوريا.

وقالت الوكالة في بيانها إنها تعمل مع وزارة الداخلية للتحقيق في دور شركة مسجلة في الدولة، دون تسميتها، وستقوم بعمليات تفتيش مشتركة مع مصلحة الضرائب ووزارة الداخلية، فيما يتعلق بتواطؤ الشركة المسجلة في بلغاريا في توريد معدات الاتصالات لحزب الله.

وأضافت أنها لم ترصد أي شحنات من أجهزة البيجر المشتبه فيها، ولم يتم تنفيذ عمليات جمركية بمعدات الاتصال (أجهزة الاستدعاء) عبر أراضي بلغاريا.

شركة “نورتا غلوبال” البلغارية

ذكرت تقارير إعلامية بلغارية أن “شركة نورتا غلوبال” (Norta Global Ltd) المحدودة ومقرها العاصمة البلغارية صوفيا سهّلت بيع أجهزة البيجر التي انفجرت في أنحاء لبنان يوم الثلاثاء؛ مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة أربعة آلاف آخرين. وتُتهم الاستخبارات الإسرائيلية بالوقوف خلف تلك الانفجارات.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صلة شركة نورتا (Norta) بالأمر، ولم يرد مسؤولو الشركة بعد على طلبات للتعليق. كما لم يرد محام سجل الشركة في صوفيا على أسئلة الوكالة.

وأظهر تحليل أجرته رويترز لصور لأجهزة بيجر مدمرة أن تصميمها يتوافق مع أجهزة الاتصال اللاسلكي التي تصنعها شركة غولد أبولو التايوانية (Taiwan Gold Apollo). وقالت الشركة أمس الأربعاء إن أجهزة بيجر صنعتها شركة “بي إيه سي” للاستشارات (BAC Consulting) ومقرها بودابست عاصمة المجر.

لكن موقع تيليكس (Telex) المجري الإخباري، قال إن شركة نورتا كان لها دور بالفعل في تسهيل الصفقة، في ظل حالة من الغموض حول المتورط الحقيقي في تصدير هذه الأجهزة.

في هذا السياق، أصدرت شركة آيكوم اليابانية، اليوم الخميس، بيانًا رسميًّا نفت فيه صلتها بالأجهزة التي تم تفجيرها في لبنان أمس الأربعاء.