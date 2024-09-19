حماس تعلّق على خطاب حسن نصر الله بعد تفجيرات “بيجر”

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خطاب حسن الله الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني، واعتبرته بمثابة “صفعة على وجه نتنياهو وحكومته”، وذلك بعد أن أكد استمراره في إسناد المقاومة رغم تفجير أجهزة اتصال يستخدمها أعضاء في الحزب واستشهاد العشرات وإصابة الآلاف.

وقالت (حماس)، في بيان، مساء الخميس، إن موقف نصر الله يُعد “إجهاضًا لمخططاتهم -إسرائيل- في ضرب جبهة إسناد شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة، عبر العملية الإرهابية الوحشية المروّعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب اللبناني الشقيق يومَي الثلاثاء والأربعاء الماضيين”.

وأكدت (حماس) أن إسرائيل “تمارس إرهابًا تجاوز كل القيم والقوانين، ممّا يجعلها كيانًا مارقًا بات يشكّل خطرًا حقيقيًا على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وعلى المجتمع الدولي التحرك لنبذ هذا الكيان وعزله”.

حسن نصـر الله: الهدف الأساسي من ضربة العدو تحييد حـ.ـزب الله وإخراجه من المعركة#الجزيرة_مباشر #لبنان pic.twitter.com/rnYqQ65bZb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 19, 2024

وجددت (حماس) إشادتها بتضحيات (حزب الله)، ومشاركته في مسار معركة “طوفان الأقصى”، مشيرة إلى أن هذه التضحيات “تتعانق على درب تحرير فلسطين”.

وجاء بيان (حماس)، بعد كلمة ألقاها حسن نصر الله تعليقًا على تفجير أجهزة “البيجر” التي يستخدمها تابعون لـ(حزب الله)، في هجوم استثنائي متزامن.

وأكد نصر الله في كلمته استمرار الحزب في إسناد المقاومة الفلسطينية حتى ينتهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، متهمًا إسرائيل بتنفيذ التفجير الذي اعتبر أنه بمثابة تهديد كي يوقف الحزب دعمه للمقاومة.