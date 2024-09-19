رويترز: ألمانيا علّقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل

أفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة “رويترز”، الأربعاء، بأن برلين علّقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل.

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.

واستندت “رويترز”، بجانب المصدر إلى تحليل بيانات أجرته، وخلص إلى أن حدوث تراجع الموافقات هذا العام، إذ رصدت الوكالة بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردًا على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير/كانون الثاني إلى 21 أغسطس/آب، ومن هذا المبلغ، شكلت فئة “أسلحة الحرب” 32449 يوروًّا فقط.

ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.

وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية، وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.