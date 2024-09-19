لبنان يحظر على شركات الطيران نقل أجهزة البيجر و”ووكي توكي”

حظرت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان، اليوم الخميس، على الشركات العاملة بمطار رفيق الحريري في بيروت، نقل أي جهاز من نوع البيجر أو “ووكي توكي” على متن طائراتها.

يأتي ذلك على خلفية مقتل 32 شخصًا وإصابة أكثر من 3250 بينهم 300 بحالة حرجة الثلاثاء والأربعاء، جراء موجة انفجارات ضربت أجهزة اتصالات لاسلكية من نوعية بيجر وآيكوم بعدة مناطق في لبنان.

وقالت المديرية العامة في تعميم إلى شركات الطيران العاملة بمطار رفيق الحريري (الوحيد في البلاد) “يطلب إبلاغ جميع الركاب المغادرين عبر المطار، بأنه وحتى إشعار آخر يمنع نقل أي جهاز بيجر أو ووكي توكي على متن الطائرة”.

وأضافت أن ذلك سواء داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد، وكذلك بواسطة الشحن الجوي، وإن لم يستجب المسافرون لذلك فسوف تصادر الوحدات الأمنية المختصة في المطار تلك الأجهزة.

الوكالة الوطنية للإعلام – تعميم من المديرية العامة للطيران المدني يتعلق بمنع نقل أي جهاز Pager أو Walkie Talkie على متن الطائرة https://t.co/7Ncj9T2MxU — National News Agency (@NNALeb) September 19, 2024

“حساب عسير”

ودون إيضاحات عن الكيفية، اتهمت الحكومة اللبنانية وحزب الله، إسرائيل بتنفيذ الهجوم الذي تسبب في تفجير أجهزة بيجر، وتوعد الحزب تل أبيب بـ”حساب ‏عسير”.

وقابلت تل أبيب ذلك بصمت رسمي، وتنصل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة إكس ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم، ثم حذفه.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ مما خلف أكثر من 136 ألف شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.