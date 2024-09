منع نائبة من ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال جلسة للبرلمان الأوروبي (فيديو)

واجهت النائبة الأوروبية ذات الأصول الفلسطينية، ريما حسن، الثلاثاء للتضييق بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية قبل صعودها لإلقاء مداخلتها في إحدى جلسات البرلمان الأوروبي.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر منصات التواصل أن رئيسة الجلسة في البرلمان، كاترينا بارلي طلبت من ريما حسن أن تنزع الكوفية قبل إلقاء مداخلتها قائلة “من فضلك اخلعي هذا، نحن في مكان للكلام، لا للرموز”.

Quand la présidente de la session du @Europarl_FR Mme @katarinabarley exige de @RimaHas d’enlever son keffieh

« Please take your scarf off, we are a house of speech here and not of symbols ».

