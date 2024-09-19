سياسة|فرنسا

منع نائبة من ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال جلسة للبرلمان الأوروبي (فيديو)

ريما حسن

النائبة في البرلمان الأوروبي ذات الأصول الفلسطينية، ريما حسن
النائبة في البرلمان الأوروبي ذات الأصول الفلسطينية، ريما حسن (حسابها الرسمي-تويتر)
19/9/2024-|آخر تحديث: 19/9/202403:06 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تعرضت النائبة الأوروبية ذات الأصول الفلسطينية، ريما حسن، الثلاثاء للتضييق بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية قبل صعودها لإلقاء مداخلتها في إحدى جلسات البرلمان الأوروبي.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر منصات التواصل أن رئيسة الجلسة في البرلمان، كاترينا بارلي طلبت من ريما حسن أن تنزع الكوفية قبل إلقاء مداخلتها مشيرة بالقول “من فضلك اخلعي هذا، نحن في مكان للكلام، لا للرموز”.

ونددت ريما حسن خلال كلمتها بموقف الاتحاد الأوروبي المتناقض، حيث اتخذ خطوات عاجلة ضد روسيا في بداية حرب أوكرانيا، فيم لم يتخذ أي خطوات جدية ضد الجرائم الإسرائيلية المستمرة منذ عام في الأراضي الفلسطينية.

وسلطت ريما الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها لم تبدأ مع الحرب الجارية، لكنها مستمرة منذ قرن تقريبًا.

ريما حسن في البرلمان الأوروبي

ولدت ريما حسن في إبريل/نيسان 1992 في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ووصلت إلى فرنسا مع عائلتها وهي في التاسعة من عمرها. وكانت مجلة الفوربس قد اختارتها ضمن أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة في فرنسا عام 2023، وفي عام 2024 ألغت فوربس تكريمها بسبب مواقفها من العدوان على قطاع غزة.

وقد فازت بمقعد عن فرنسا في البرلمان الأوروبي في الانتخابات التي جرت على مدى أربعة أيام وانتهت بفوز اليمين المتطرف الفرنسي بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

وواجهت ريما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة حملة من الكراهية والترهيب من قبل الأوساط الفرنسية الداعمة لإسرائيل. واستمعت الشرطة الفرنسية في إبريل الماضي إلى أقوالها بعد اتهامات لها بدعم الإرهاب وجهتها لها منظمات داعمة لإسرائيل في فرنسا، على خلفية تغريدات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غزة.

المصدر : الجزبرة مباشر

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