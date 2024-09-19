سياسة|فلسطين

3 شهداء في جنين.. الاحتلال يحول محيط مدرستين في قباطية إلى ساحة حرب (فيديو)

المقاومة تتصدى

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19/9/2024-|آخر تحديث: 19/9/202403:10 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت الجزيرة مباشر، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة المحتلة، ظهر اليوم الخميس.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ثلاثة شبان استشهدوا وأُصيب أربعة آخرون، برصاص الاحتلال وبعملية دعس في قباطية.

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واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية في وقت سابق من اليوم، وحاصرت منزلا في البلدة، وقصفته بالقذائف، ثم اعتلت سطحه وسحبت جثامين الشهداء الثلاثة، وأخرجتهم من المنزل المحاصر، وفق ما أظهره مقطع فيديو. وفي وقت لاحق، شرعت جرافة للاحتلال في هدم المنزل.

المقاومة تتصدى

وكشفت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أنها خاضت اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة قباطية.

من جانبها قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال في محاور القتال في بلدة قباطية وإنهم “يمطرون قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة”، وأضافت “قتالنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات”.

تحويل محيط مدرستين إلى ساحة حرب

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة عزت أبو الرُّب، حيث أطلقت النار وصواريخ “الإنيرجا” على المنزل المحاصر.

وذكر شهود عيان، أن طواقم الإسعاف نقلت مصابين بالرصاص الحيّ من محيط المدارس، بالقرب من المنزل المحاصر، وآخرين جراء عملية دعس جيب عسكري لمركبة عمومية.

وأصيب عشرات الطلاب بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة صوب مدرسة أبو الرُّب، التي حاصرتها مع مدرسة قباطية؛ مما أثار حالة من الهلع الشديد وسط الطلاب والمعلمين.

ومنع جنود الاحتلال، طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل المحاصر، واعتلوا سطح أحد المنازل، وأجروا عمليات تفتيش، ثم فجروا قنبلة في المكان، وأطلقوا الغاز السام المسيل للدموع اتجاه عدد من الصحفيين.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مدير تربية قباطية أحمد جرارعة قوله “إن قرابة 1000 طالب محاصر في المدرستين، فيما جرى إخلاء 8 مدارس من مناطق بعيدة”.

وأضاف أن الاحتلال يحاصر 200 موظف ومواطن، كانوا داخل مديرية التربية لحظة دخول القوات الخاصة، ويحاصر محيط مبنى التربية.

وأضاف “الوضع خطير جدًّا، ونحن نحاول تأمين سلامة الطلاب والحفاظ على سلامتهم، من خلال الاتصال المستمر لتأمين خروجهم”، مؤكدًا أن قوات الاحتلال حولت محيط مدرستي عزت أبو الرُّب وقباطية إلى ساحة حرب، يجري فيها إطلاق صواريخ “إنيرجا”، والرصاص الحي، وقنابل الغاز.

من جانبها نقلت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية عن مصادر في قباطية “مقتل فلسطينييْن في تبادل لإطلاق النار مع قوات عسكرية إسرائيلية” بحسب ما ذكرت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

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