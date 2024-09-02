“أنت أطلقت سراح السنوار”.. غالانت يهاجم نتنياهو ومكتب الأخير يرد “لقد فقد عقله”

يتصاعد التوتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت على خلفية تمسّك نتنياهو بالبقاء العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، خلافَا لموقف الفريق الإسرائيلي المفاوض في صفقة التبادل ورؤساء الأجهزة الأمنية.

ووجه غالانت انتقادا حادا إلى نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الأحد، قائلًا “لقد أطلقتم سراح 1027 إرهابيًّا، بمن فيهم السنوار، مقابل شخص واحد، جلعاد شاليط”.

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر مطلع أن وزراء في الحكومة هاجموا في اجتماع أمس وزير الدفاع واقتراحه طرح موضوع محور فيلادلفيا للنقاش من جديد.

وزعم الوزراء في المناقشة أن قرار التمسك بمحور فيلادلفيا يقرّب من إمكانية التوصل إلى اتفاق، لأنه يوضح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه سيتعين عليها التنازل عن المحور.

وكان نتنياهو قد طرح قرار البقاء في محور فيلادلفيا للتصويت في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي وتمت الموافقة عليه بالأغلبية، واعترض غالانت، وامتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.

ونقلت الهيئة عن نتنياهو قوله خلال المناقشات إن “كارثة 7 أكتوبر أصبحت ممكنة نتيجة لعدم وجود محور فيلادلفيا تحت السيطرة الإسرائيلية”.

“لقد فقد عقله”

من جانبهم يشعر المقربون من رئيس الوزراء بالغضب من مطالبة وزير الدفاع في جلسة أمس بمراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن محور فيلادلفيا، واعتبروها محاولة لتأجيج الاحتجاجات في الشوارع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ديوان نتنياهو أطلق تصريحات تتعلق بوزير الدفاع، مفادها أنه “فقد عقله”.

ونقلت الهيئة عن ذات المصدر المطلع أن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين قال “لقد رأيت الأشياء التي غرّد بها وزير الدفاع. كمواطن، لم أفهم، حتى لو اتخذنا قرارًا خاطئًا يوم الخميس وفقًا لوجهة نظرك، فبرأيي، يجب ألا نخلق معادلة كهذه (قتلى مقابل تنازلات)”.