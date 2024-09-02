إسرائيل.. إنهاء الإضراب بأمر قضائي وسموتريتش يعد تحرّك العمال “خدمة لمصالح السنوار وحماس”

انتهى ظهر اليوم الاثنين في إسرائيل الإضراب العام في المرافق الاقتصادية الذي أعلنته نقابة العمال العامة (الهستدروت) للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع المقاومة وفي قطاع غزة.

جاء ذلك بعدما أصدرت محكمة العمل في إسرائيل حكمًا بوقف الإضراب باعتباره كان سياسيًا.

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وشمل الإضراب المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية ومطار بن غوريون، إلى جانب مظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين اليوم وليل أمس، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع المقاومة في غزة.

בית הדין קיבל את עמדתנו וקבע שהשביתה של ההסתדרות היא פוליטית ובלתי חוקית.

עובדי ישראל שהתייצבו היום לעבודה בהמוניהם הוכיחו שנגמרו הימים של הפנקס האדום שמשעבד את העובדים לצרכים פוליטיים.

לא ניתן לפגוע בכלכלה הישראלית ולשרת בכך את האינטרסים של סינוואר והחמאס! — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) September 2, 2024

وتعقيبًا على قرار المحكمة قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش “إن القضاء قبل موقفه وأكد أن إضراب الهستدروت غير مشروع”.

وأضاف في تدوينة عبر منصة إكس أنه لن يسمح “بالمساس بالاقتصاد الإسرائيلي خدمة لمصالح السنوار وحماس“، حسب قوله.

وذكرت الهيئة أن حوالي 1000 متظاهر وأبناء عائلات المحتجزين في غزة قاموا ظهر اليوم بسد محاور أيالون جنوبا وشمالا بعد أن نظموا مسيرة على طريق بيغين مطالبين الحكومة بالتوصل إلى صفقة مع حماس.

https://x.com/bezalelsm/status/1830584115860521241