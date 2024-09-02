الإضراب يعم إسرائيل ومظاهرات حاشدة للمطالبة بتوقيع صفقة تبادل فورا (فيديو)

إضراب شامل للضغط على نتنياهو من أجل استعادة الأسرى

بدأ في إسرائيل اليوم الاثنين إضراب عام في المرافق الاقتصادية تضامنًا مع مساعي إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

ويأتي الإضراب الذي شمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية ومطار بن غوريون، في أعقاب مظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين، الليلة الماضية، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع المقاومة في غزة.

وبدأ الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة العمال العامة “الهستدروت” ليوم واحد اليوم الاثنين، في السابعة والنصف صباحا ويشمل بعض السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية والقطار الخفيف في منطقة تل أبيب الكبرى، والمصارف ومصالح تجارية أخرى وبعض الشركات التجارية الكبرى.

פורום "הגבורה" של משפחות שכולות עתר לבית הדין לעבודה נגד השביתה. דיון בבקשה להוצאת צו מניעה יתקיים ב-10:30 >>> https://t.co/1anjWejPkF@avishaigrinzaig (צילום: יונתן זינדל, פלאש90) pic.twitter.com/ZGOnQxDcmj — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2024

وتوقف العمل في مطار بن غوريون الدولي، في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن لجنة رؤساء الجامعات أعلنت انضمامها إلى الإضراب.

وذكرت الهيئة أن المستشفيات ستعمل خلال الإضراب وفقا لنظام العمل المتبع في أيام السبت والأعياد.

محاولة حكومية لوقف الإضراب

وفي محاولة من الحكومة الإسرائيلية لوقف الإضراب تنظر محكمة العمل في العاشرة والنصف اليوم، الالتماسات التي أوعزت المستشارة القانونية للحكومة إلى النيابة بالتوجه بها إلى المحكمة لمنع الإضراب، استجابة لطلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وادعى سموتريتش أن الإضراب من شأنه أن يضر بالاقتصاد، وأنه لا أساس قانونيًّا له، لأن هدفه الأساسي هو التأثير في قرارات مهمة للحكومة.

وأعلنت مفوضية خدمات الدولة ووزارة المالية الإسرائيلية أمس أن العمال الذين يضربون عن العمل اليوم لن يتقاضون أجرًا.

צומת רעננה, צומת גדרה, רחובות, יקום וצומת רופין: המוני מפגינות ומפגינים מוחים ברחבי הארץ בקריאה לעסקה לשחרור חטופים @AnnaPines_ @YoavBorowitz @NOFARMOS

צילום: דוברות מטה המשפחות להחזרת החטופים pic.twitter.com/5896Sr7QqH — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2024

مظاهرات حاشدة

وشهدت إسرائيل أمس الأحد مظاهرات كبرى حاشدة للمطالبة بإعادة المحتجزين في أعقاب مقتل 6 منهم عثر على جثثهم في نفق في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ووفقا لتقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، نظم ما يصل إلى 500 ألف شخص احتجاجات في القدس وتل أبيب ومدن أخرى، مطالبين ببذل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيدا من الجهد لاستعادة باقي المحتجزين في قطاع غزة وعددهم 101 توفي نحو ثلثهم وفقا لتقديرات إسرائيلية.

واندلعت في تل أبيب مواجهات بين أفراد من الشرطة والمئات من المتظاهرين الذين قاموا بسد طريق أيالون وهو الطريق السريع الرئيسي في المدينة وأشعلوا النار عليه، واستخدمت الشرطة قنابل صوتية والخيالة لتفريقهم.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية حوالي 30 شخصا للاشتباه في إخلالهم بالنظام العام. وعرض التلفزيون الإسرائيلي مقطعا يظهر الشرطة وهي توجه مدافع المياه نحو المحتجين الذين أغلقوا الطرق.