المقاومة الفلسطينية تفجر حقل ألغام بقوات الاحتلال في “تل الهوى” وتقصف تجمعا للجنود بحي الزيتون (فيديو)

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الاثنين، تنفيذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حربا على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من تفجير حقل ألغام بقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة وسط القطاع.

وعرض مقطع الفيديو لعملية رص ودفن الألغام ورصد قوات الاحتلال أثناء تقدمها لمنطقة الكمين، الذي تم عبر تفجيرين.

كما عرض المقطع لإخلاء القتلى والجرحى من منطقة الكمين إلى بناية قريبة ونقلهم عبر الآليات، ثم نقلهم عبر مروحية إلى خارج قطاع غزة.

كما نشرت “كتائب شهداء الأقصى” مشاهد من العملية المشتركة مع “كتائب المجاهدين”، والتي تم خلالها قصف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم في حي الزيتون شرق مدينة غزة بقذائف الهاون النظامي من عيار “60”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 706 من ضباطه وجنوده في المعارك في قطاع غزة.