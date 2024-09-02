تبنّت هجومين بالضفة وتوعّدت بمفاجآت.. القسام تكشف تفاصيل “أولى عملياتها الاستشهادية في الخليل”

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن العمليتين الهجوميتين بمستوطنتي غوش عتصيون وكرمي تسور قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة يومي الجمعة والأحد.

وأضافت القسام في بيان عبر تليغرام أن مقاتليها أدخلوا العمليتين حيز التنفيذ في تمام الساعة 23:00 من مساء يوم الجمعة. ونعى البيان “الاستشهاديين المجاهدين محمد إحسان مرقة، وزهدي نضال أبو عفيفة، اللذين نفذا العمليتين البطوليتين بالتزامن”.

تفاصيل العمليتين

وأوضح البيان أن “الاستشهادي محمد مرقة تمكّن من تفجير مركبة مفخخة في محطة للوقود بمغتصبة غوش عتصيون بهدف استدراج جنود العدو للمكان، فيما انقضّ على القوة التي قدمت بالسلاح الآلي فأوقع منهم القتلى والجرحى، والذين كان على رأسهم غال ريتش قائد لواء عتصيون في جيش العدو”.

وبحسب البيان “استطاع الاستشهادي زهدي أبو عفيفة اقتحام مغتصبة كرمي تسور عقب دهس حارسها، وأطلق النار تجاه مجموعة من المغتصبين الصهاينة، قبل أن يفجر مركبته داخل المغتصبة”.

كتائب القسام تتبنى وتعلن مسؤوليتها عن عملية الخليل #المزدوجة في مستوطنتي "غوش عتصيون" و "كرمي تسور" 🔻بلاغ عسكري صادر عن #كتائب_القسام: بعون الله وقوته وتوفيقه؛ تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عمليتي مغتصبتي "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" قرب مدينة الخليل جنوب… pic.twitter.com/tJvSgAdZ7r — يوسُف شمساه – بونرجس 𓂆🔻 (@yashamsah) September 2, 2024

أولى عملياتها في الخليل

وقالت القسام إنها “تكشف عن أولى عملياتها الاستشهادية بمحافظة الخليل، لتؤكد على ما قالته سابقًا بأن كافة محافظات الضفة بلا استثناء ستبقى تخبّئ بين أحيائها المزيد من المفاجآت المؤلمة والكبرى للمحتل الغادر، والتي كان آخرها يوم أمس الأحد عملية ترقوميا التي نفذها الشهيد المجاهد البطل مهند محمود العسود”.

وأكدت الكتائب “بقاءها على عهدها لجميع أبطال شعبنا في ضفة العياش، بمواصلة إمدادهم وإسنادهم بالعتاد والمعلومات، وتجهيز الاستشهاديين ومنفذي العمليات النوعية التي ستقتلع هذا المحتل عن أرضنا قريبًا بعون الله تعالى”.

وكان 3 ضباط إسرائيليين بينهم قائد لواء قد أصيبوا الجمعة جراء محاولة تفجير سيارة مفخخة عند مفرق غوش عتصيون بجنوب الضفة، بالتزامن مع هجوم في مستوطنة كرمي تسور القريبة.

وأمس الأحد، قُتل 3 عناصر شرطة إسرائيليين بإطلاق نار استهدف مركبتهم قرب حاجز ترقوميا بمدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

ووسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي بموازاة حربه على غزة عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة؛ مما أسفر عن استشهاد 682 فلسطينيا وإصابة أكثر من 5600 بجروح واعتقال ما يزيد على 10400 فلسطيني.