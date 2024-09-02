“تصريحات خطيرة”.. بايدن: نتنياهو لا يقوم بما يكفي من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يقوم بما يكفي لإبرام اتفاق مع المقاومة الفلسطينية بشأن تبادل الأسرى.

وكان بايدن يتحدث للصحفيين قبيل اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك مقترح لاتفاق نهائي بشأن المحتجزين في قطاع غزة، قال بايدن: “نحن قريبون جدا من ذلك”.

تعليق إسرائيلي

وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي ردود فعل متباينة في إسرائيل، وقالت إذاعة الجيش إن حديث بايدن يعد تغيرا في الموقف الأمريكي تجاه نتنياهو.

كما نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مسؤولين كبار أنه “من الغريب أن يمارس الرئيس الأمريكي ضغوطا على رئيس الوزراء نتنياهو الذي وافق على المقترح الأمريكي في 31 مايو/أيار الماضي”، حسب زعمهم.

وأضاف المسؤولون أن تصريحات بايدن “خطيرة خاصة أنها تأتي بعد أيام قليلة من إعدام حماس ستة رهائن إسرائيليين، ومن بينهم مواطن أمريكي”.

من جانب آخر، رحبت هيئة أهالي المختطفين الإسرائيليين بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووجهت الشكر له “على كل ما فعله وإصراره على إعادة المختطفين الذين تم التخلي عنهم”.

وأضافت الهيئة أنه “كان من الأفضل أن يتحرك رئيس وزراء إسرائيل (بنيامين نتنياهو) بطريقة مماثلة لإنقاذ حياة المختطفين وإعادة القتلى”.

وذكرت أن تصريحات بايدن “دليل إضافي على أن نتنياهو يُفشل عودة المختطفين”.