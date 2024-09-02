حاخام السفارديم يدعو لصفقة مع حماس “ولو مقابل آلاف الأسرى الفلسطينيين”

دعا الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين (السفارديم) في إسرائيل يتسحق يوسف، الأحد، إلى إبرام صفقة لتبادل أسرى مع فصائل فلسطينية في قطاع غزة، ولو مقابل الإفراج عن مئات أو آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وشارك يوسف في تشييع جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين الستة الذين عثر عليهم الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وقالت حركة “حماس” إنهم قُتلوا في غارات إسرائيلية.

وعقب تشييع الجثمان، قال يوسف: “يجب فعل كل شيء لتحرير المختطفين (المحتجزين)، بما في ذلك تحرير مئات وآلاف”، ممَن زعم “أنهم قتلة ملطخة أيديهم بالدماء”، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، وأضاف يوسف: “هكذا يجب أن تسير الأمور، وذلك وفقًا للشريعة اليهودية، يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإعادة كل الرهائن”.

صفقة الأسرى بين الرفض والقبول

منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يتهم مسؤولون أمنيون ومعارضون سياسيون في إسرائيل وعائلات الأسرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق، خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبونه بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، في الوقت الذي هدد وزراء اليمين المتطرف في الحكومة، مثل وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسائيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.

ويتصاعد في إسرائيل غضب سياسي وشعبي ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينذر باحتمال تفجر الأوضاع، حيث تظاهر مساء الأحد، نحو 800 ألف إسرائيلي للمطالبة بعقد صفقة لتبادل الأسرى.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بقمع المتظاهرين باستخدام المياه العادمة وقنابل الصوت، وفق بيان لإذاعة الجيش الإسرائيلي، ونشرت الإذاعة على منصة “إكس” أنه تم اعتقال العشرات من مثيري الشغب لاستجوابهم عما قاموا به من أعمال وحرائق في المظاهرات.

תיעוד: מדורה שהודלקה על נתיבי איילון באזור מחלף השלום@galdjerassi pic.twitter.com/QmaJjMemnH — גלצ (@GLZRadio) September 1, 2024

دعوات للإضراب

وأعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) الإضراب العام، غدًا الاثنين، سعيًا لدفع حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الجيش العثور على جثث 6 منهم.