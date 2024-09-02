“شريان الحياة”.. نتنياهو يؤكد تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا (فيديو)

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، بين قطاع غزة ومصر، قائلا إنه بمثابة شريان “الحياة” لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن محور فيلادلفيا مهم جدا لتحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة، محذرا من أنه إذا تم الانسحاب منه “ستظل غزة مصدرا للإرهاب”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: