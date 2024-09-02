“شريان الحياة”.. نتنياهو يؤكد تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا (فيديو)
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2/9/2024-|آخر تحديث: 2/9/202410:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، بين قطاع غزة ومصر، قائلا إنه بمثابة شريان “الحياة” لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن محور فيلادلفيا مهم جدا لتحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة، محذرا من أنه إذا تم الانسحاب منه “ستظل غزة مصدرا للإرهاب”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:
- أطلب المعذرة من عائلات المختطفين لأننا لم ننجح في تحريرهم أحياء.
- حماس سوف تدفع ثمنا باهظا لقتل ستة من مختطفينا بدم بارد في غزة.
- محور فيلادلفيا مهم جدا لتحقيق أهدافنا في الحرب على غزة وهو الذي يمد حماس بالأكسجين.
- عانينا من الرفض الدولي المتواصل لطلبنا بالسيطرة على محور فيلادلفيا.
- إذا تخلينا عن محور فيلادلفيا ستظل غزة مصدرا للإرهاب.
- أصر على البقاء في محور فيلادلفيا وعلينا السيطرة على كل المعابر مع غزة.
- سنبقى في محور فيلادلفيا وإذا انسحبنا منه فلن نستطيع العودة إليه مرة أخرى.
- دخولنا إلى رفح وسيطرتنا على معبر رفح ومحور فيلادلفيا غير من مجريات الأمور لصالحنا.
- ملتزم بالتوصل لصفقة وحماس لم تتجاوب رغم موافقتنا على مقترحات بايدن والمقترح النهائي في أغسطس.
- لن نخرج من محور فيلادلفيا لضمان إعادة مختطفينا والقضاء على حماس وألا تشكل غزة أي تهديد.
- محور فيلادلفيا مقابل محور الشر وعلينا جميعا أن نتوحد ونبقى فيه.
- حماس هي المستفيد الأكبر من الانقسامات الداخلية.
- لن نخضع لأي تهديد لأمننا ومستقبلنا.
- لن نتنازل ولن نكون مرنين في الأمور الحساسة والملحة ولن نخضع لأي تهديد لأمننا ومستقبلنا.
- في اليوم التالي للحرب سنسيطر على المعابر ويجب ألا يكون هناك حماس.
- إسرائيل تعاملت بإيجابية مع كل المقترحات وحماس هي التي رفضت.
- بعد أن قتلت حماس مختطفينا لا أصدق أن هناك من يطالبنا بتنازلات ولا أعتقد أن الرئيس بايدن قال التصريحات الأخيرة.
- يجب أن نغير الواقع في الشمال كما فعلنا في الجنوب وسنعيد السكان إلى بيوتهم قريبا.
- حماس هي المستفيد من تسريب المعلومات والمداولات التي تتم داخل اجتماعات الحكومة.
- سنبقى في قطاع غزة بقوات كافية حتى نكون قريبين من التعامل مع أي تهديد.
- ملتزم بإعادة المختطفين وكنا قريبين جدا من تحرير المختطفين الستة قبل أن تقتلهم حماس.
- سنحقق في كل شي مع نهاية الحرب وهناك الكثير من الأكاذيب التي يتم الترويج لها.
- ملتزم بالتوصل لصفقة والحكومة هي الجهة الوحيدة المنوط بها كيفية التوصل لها وعلى الجميع الالتزام بذلك.
- نهاية الحرب في غزة ستكون بنهاية السيطرة العسكرية والسياسية لحماس هناك.
- الضغوط الدولية ينبغي أن تكون على حماس وليس علينا فنحن قمنا بما يجب أن نقوم به.
المصدر : الجزيرة مباشر