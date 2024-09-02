قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الصحفيين خلال تغطية تدمير وسط مدينة جنين (فيديو)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي بشكل كثيف وعشوائي وفجرت مداخل منازل، اليوم الإثنين، في مخيم جنين بالضفة الغربية، وخاصة في أحياء السمران، والغبز، وعبد الله عزام، كما فجرت عددا من مداخل المنازل قبل مداهمتها.

واستمرت قوات الاحتلال في حصار واقتحام مخيم ومدينة جنين لليوم السادس على التوالي، وتواصلت تعزيزات الاحتلال العسكرية إلى المدينة، وسط تصاعد لأعمدة الدخان جراء عمليات تفجير المنازل.

استهداف الصحفيين

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، على مجموعة من الصحفيين خلال تغطيتهم العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، وتم الاستهداف بشكل مباشر قرب دوار الزايد في مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، تتعمد عرقلة حركة مركبات الإسعاف وتستهدف طواقم الإسعاف والصحفيين.

ولا تزال قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على مداخل مدينة جنين، مع الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة في كل من شارع ” جنين- نابلس” ومحيط مستشفى جنين الحكومي، والمنطقة الصناعية، ومنطقة البيادر في الحي الشرقي.

وفي الحي الشرقي والبلدة القديمة من جنين، يستمر فرض حظر التجوال منذ صباح يوم الجمعة الماضي، وداهمت قوات الاحتلال منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد في الحي الشرقي، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من حاجز الجلمة إلى محيط مخيم جنين، ودوار البيضاوي ومنطقة دوار السينما في مركز المدينة.

تدمير البنية التحتية في جنين

كانت قوات الاحتلال قد جرفت أحياء واسعة من المنطقة الشرقية في جنين، ودمرت الشوارع وخطوط الكهرباء والماء، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في جنين والمخيم، كما تمركز عدد من جنود الاحتلال بالقرب من المقبرة في الحارة الشرقية.

فيما تواصلت أعمال التجريف في مخيم جنين وتحديدا حارة الدمج وحارة الحواشين ومنطقة المخيم الجديد، ومحيط نادي المخيم الشبابي، بالإضافة لنشر قناصة الاحتلال على جميع مداخل المخيم.

كما شرعت قوات الاحتلال بتجريف محيط مسجد طوالبة في مخيم جنين ومنعت الصحفيين من التغطية في المكان.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت مسجد الأنصار في مخيم جنين، وواصلت تمركزها أمام مستشفى جنين الحكومي، ووضع السواتر الترابية في الطرقات والشوارع المؤدية إلى مستشفى ابن سينا.

حماس تدين استهداف الصحفيين

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، تصريحاً أدانت فيه اعتداء جيش الاحتلال على الصحفيين أثناء تغطيتهم للعدوان على جنين، وإطلاق النار المباشر تجاههم؛ ووصفت هذا الاعتداء بأنه “إرهاب دولة ممنهج يمارس بحق الصحفيين، ويهدف إلى طمس الحقيقة، ومنع الصحفيين من أداء واجبهم بنقل معاناة شعبنا وما يتعرّض له من جرائم وحشية على يد حكومة الاحتلال النازية”.

وأشادت حماس في بيانها “بشجاعة الصحفيين العاملين في غزة والضفة، وإصراراهم على تغطية العدوان الصهيوني، رغم ما يتعرّضون له من انتهاكات وجرائم، واستشهاد العشرات منهم بنيران العدو الصهيوني”.

وطالبت المؤسسات الصحفية الدولية كافة، بإدانة “جرائم الاحتلال المتكررة بحق الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على فضحها، والضغط بكل الوسائل لوقفها”.