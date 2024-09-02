“وصل مكبل اليدين”.. استشهاد فلسطيني بعد ساعات من اعتقاله غرب جنين

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة مركبة بحق المواطن أيمن راجح عابد (58 عامًا) من بلدة كفر دان في جنين شمالي الضفة الغربية.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل أيمن عابد، فجر اليوم الاثنين، من منزله رهينة للضغط على نجله الجريح لتسليم نفسه، ثم أعدمه ميدانيًّا بالضرب والتعذيب، وسلّم جثمانه للهلال الأحمر الفلسطيني، على حاجز سالم العسكري.

المعاينة الأولية للشهيد

وأفاد بيان شؤون الأسرى ونادي الأسير، بأن المعاينة الطبية الأولية للشهيد عابد الذي وصل إلى مستشفى جنين الحكومي أظهرت آثار القيود واضحة على يديه، وآثار الضرب والتعذيب على جسده، الأمر الذي يؤكد أنه استشهد نتيجة للضرب والتعذيب، خاصة أنه بحسب عائلته لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية خطيرة أو مزمنة.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن جثمان الشهيد عابد، وصل إلى المستشفى مكبّل اليدين، وأن آثار تعذيب تبيّنت على جسده بعد معاينته. وأشار أحد أقارب الشهيد إلى أن الجنود ضربوه ضربًا مبرّحًا خلال اقتحام منزله واعتقاله فجرًا.

وذكرت الهيئة والنادي أن الشهيد عابد هو أب لاثنين من المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ هما: إسلام وإحسان عابد، كما أن نجله الثالث جريح ومطارد من قبل الاحتلال.

وباستشهاد المعتقل عابد في سجون الاحتلال، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 25 شهيدًا، وهم المعلن عنهم فقط والمعروفة هوياتهم.

ويواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من المعتقلين الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات، ولا يوجد رقم نهائي ودقيق لأعدادهم حتى اليوم، هذا فضلًا عن معتقلين أُعدموا ميدانيًّا.

أكثر من 10 آلاف معتقل

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول، من جرائم الإعدام الميداني بحقّ العشرات من المواطنين، الذين كانوا هدفا للاعتقال، فضلا عن عمليات إعدام نفّذت بحقّ مواطنين خلال عمليات اعتقال لأحد من أقربائهم، أو خلال حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة في الضّفة التي طالت أكثر من 10400 مواطن، إضافة إلى الآلاف من غزة.

وذكر البيان أن عمليات الإعدام الميداني تشكل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال على مدار عقود ولا يزال وتصاعدت بشكل غير مسبوق في ضوء حرب الإبادة المستمرة منذ نحو 11 شهرا.

وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام عابد وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، بأن تستعيد دورها الذي أُنشئت من أجله انتصارًا للإنسانية، وأن تخرج من حالة العجز المرعبة، أمام حرب الإبادة المستمرة، ومن أبرز أوجهها جرائم الحرب التي تنفّذ بحقّ الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار واقتحام مخيم ومدينة جنين لليوم السادس على التوالي، ويزيد تعزيزاته العسكرية بالمدينة.